台中清明連假衝罷免連署 車站前「⺠主親⼦童樂會」突破同溫層

台中罷團清明連假衝連署，今天在台中火車站前舉辦「 456民主親子童樂會」，吸引不少家長帶著小朋友一起來參與連署。（記者陳建志攝）

2025/04/06 18:02

〔記者陳建志／台中報導〕台灣⼤台中發展協會等團體一連2天在台中火車站前廣場舉辦「456⺠主親⼦童樂會」，不同於於傳統嚴肅的政治宣傳，現場除了讓民眾參與罷免連署，還安排拼布、吹泡泡、旋轉木馬讓親子同樂，適逢清明兒童節連假，吸引不少台中，甚至是外縣市的民眾參與連署，現場收到超過上千份的連署書。

台灣⼤台中發展協會、反共護台志⼯聯盟、台中市全⾯罷免協會、好⺠文化⾏動協會等團體，今天在台中火車站前廣場舉辦「456⺠主親⼦童樂會」，現場有旋轉木馬、吹泡泡，還有拼布、繪本等市集，因是連假最後1天，也是收假日，台中火車站進進出出的旅客眾多，吸引許多親子來參加，現場除了有台中罷免國民黨立委6區的連署攤位，也接受全國各地的民眾連署，因天氣晴朗吸引許多民眾來參與連署。

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協辦此次活動的黃守達議員表示，傳統的宣講活動，雖能吸引到傳統的支持者，但自己最近到菜市場等地方宣講，發現還是有不少民眾不清楚為何要罷免？因罷免連署到此階段，亟需向外拓展、接觸更多元的民眾，為了要突破「同溫層」，藉由舉辦親子活動，除了讓更多親子能參與，也讓他們有機會能認識罷免議題，不少人因此參與連署，覺得效果非常好。

一名家住彰化第3選區的張姓男大生，目前在台北念書，趁著清明連假回家，今天在現場連署，強調自己不希望台灣被中國併吞，因國民黨立委謝衣鳳跟隨黨意，在立院偷襲通過法案，無法接受她在立院的表現，所以要連署罷免她。

另一位陳姓阿嬤，今天特別帶著4歲的孫子到場連署要罷免台中第6選區的羅廷瑋，強調無法接受他在立法院打架、不顧民生，並說過去立法院從來沒有像現在這樣亂刪預算，實在太「鴨霸」，所以才會專程到場連署挺罷免。

台中罷團清明連假衝連署，今天在台中火車站前舉辦「 456民主親子童樂會」，吸引不少民眾來參與連署。（記者陳建志攝）

台中罷團今天在台中火車站前舉辦「 456民主親子童樂會」，現場準備旋轉木馬、吹泡泡，希望突破同溫層衝連署。（記者陳建志攝）

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