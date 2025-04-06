南投放映「國有器官」紀錄片 號召民眾罷免親共藍委

南投公民會社6日放映紀錄片「國有器官」，盼號召更多民眾連署罷免親共立委。（南投公民會社提供）

2025/04/06 17:06

〔記者張協昇／南投報導〕參與罷免國民黨立委馬文君、游顥的南投公民會社，今（6日）在南投市放映描述中共強制摘取法輪功學員器官的紀錄片「國有器官」，該會社陳姓志工表示，盼藉此紀錄片喚起南投人覺醒，了解中共政權對人權的殘酷侵害，號召更多民眾一起來連署罷免親共藍委。

南投罷免馬文君、游顥行動，除了投一區、投二區罷團負責連署行動和宣講外，南投在地青年組成的「南投公民會社」也協助空戰和陸戰，昨即在南投市稅務出張所福瑞堂播放紀錄片「國有器官」，並邀請當初被迫參與摘取器官的前中共軍醫鄭治線上分享見證他的親身經歷。

請繼續往下閱讀...

由於過去「國有器官」紀錄片在國內放映時，多家戲院曾收到不明人士恐嚇信，揚言殺害觀看民眾，導致戲院緊急取消放映場次並報警求助。此次南投公民會社舉辦放映活動，在網路接受民眾報名觀賞時，也有人直接在報名表上恐嚇，因此，南投公民會社除向警方報案外，今天放映時，唯恐有人滋事，還事先審查報名者身分，須出示身分證才能人場。

陳姓志工指出，南投在這次全國罷免行動中聲音相對微弱，盼藉此記錄片讓南投人覺醒，了解中國急欲侵略台灣這件事的嚴重危險性，因為在中共政權統治下，人權、甚至器官都有可能被奪去。尢其多位親共立委無論是在法案推動或兩岸交流，似乎都在優惠迎合中國，這真的是台灣人想要的嗎?因此希望大家一起站出來罷免這些親共立委。

南投公民會社志工隨後在南投市區宣傳罷免行動，前立委蔡培慧也到場聲援。蔡培慧表示，她認為罷免行動代表台灣民主更進一步深化，南投公民會社是由一群年輕老師、上班族及退伍軍人等各行業人士集結而成，他（她）們隨機應變，運用連署車機動深入各地號召連署，讓她看到了台灣年輕人堅定守護民主的力量。

南投公民會社志工與民眾一起在街頭宣傳罷免藍委行動。（南投公民會社提供）

南投公民會社志工6日在街頭宣傳號召罷免國民黨立委，前民進黨立委蔡培慧（左1）也到場聲援。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法