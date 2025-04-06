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    南投連署艱困！罷免馬文君宣傳車遭逼車、謾罵 司機不堪壓力解約…

    最近南投傳出罷免馬文君的宣傳車在路上無故遭逼車、謾罵。（「All罷馬」罷團提供）

    最近南投傳出罷免馬文君的宣傳車在路上無故遭逼車、謾罵。（「All罷馬」罷團提供）

    2025/04/06 17:32

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，目前有35名泛藍立委罷免案一階提議過關，各地罷團紛紛開展二階連署。雖然目前已有不少民團表示已收到破萬份連署書，但仍有部分在地勢力根深蒂固的被罷立委選區連署告急，其中就包括南投五選區立委馬文君。近來積極分享各地罷團大小事的科技專家許美華透露，最近南投傳出罷免馬文君的宣傳車在路上無故遭逼車、謾罵，租借車子的公司和司機因為壓力太大，提前與罷團解約。

    許美華在臉書發文，「住北部都會區、天龍國的人可能很難想像，台灣有些縣市推大八免的艱困程度。這兩天才傳出，南投馬文君選區的罷馬宣傳車，因為在路上被逼車、謾罵，公司跟司機壓力太大，提前解約了。」

    「馬文君選區志工小美說，『我真的不怪他們，我可以想像他們每天開宣傳車，心理壓力有多大，一路上有多辛苦，因為我們也是每天被罵、被翻白眼，睡覺做惡夢』、『好多馬小姐的支持者都好激動，而且都不能好好講話，動不動就飆髒話、威脅恐嚇』。」

    許美華接著表示，也因為這樣，最近南投地方氣氛肅殺，不少在地人對於簽二階罷免連署書心生恐懼，本身是音樂老師的志工小美跟她說：「我的學生晚上要來簽二階，他爸媽也想，但他們非常小心。我跟學生說『我可以到府服務』，他說連這個都不行，因為他們家很多人進出。」

    「不過，還好下週南投會有新的LED宣傳車從台北南下支援，而且廠商司機支持公民八免行動，應該比較扛得住。」最後她喊話：「希望意見不同的民眾可以互相尊重，也希望壓力山大的在地志工撐住！」

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