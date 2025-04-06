罷免羅明才宣告破萬！「拔羅波」總部成立衝刺二階連署

罷免國民黨新北市立委羅明才總部開幕，吸引許多民眾到場。（記者陳奕劭攝）

2025/04/06 18:09

〔記者陳奕劭／新北報導〕清明連假期間，全台罷免風潮延燒，罷免國民黨新北市立委羅明才公民團體「拔羅波」今天（6日）總部開幕。「拔羅波」發言人琪琪指出，雖然沒有固定連署點，仍收到1萬2600份連署書，進度約42％。琪琪強調，罷團收件只是剛開始，目標4月底收到3萬份，5月8日或9日送出4萬人安全名單。

「拔羅波總部」今天成立，網紅四叉貓、演員陳慕義、新北市前議員曾柏瑜、人權工作者李明哲、人本教育文教基金會董事長史英等人出席，「拔羅波」領銜人吳柏瑋帶頭高呼，「蘿蔔拔起來！黑道不要來！罷免羅明才！新店有未來！」，台灣東社發言人陳財能今天也開著「聚能戰車」到場，為罷團加油打氣，期盼衝刺連署書，通過第二階段罷免。

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陳慕義說，全世界沒有黑道敢去碰政治，因為百姓會制止，因為台灣太容忍拿選票胡作非為的人，他引用日本黑道大哥訓斥小弟典故，「車子壞掉再換就好，小孩子受傷以後人生怎麼辦」，鼓勵大家簽連署。

李明哲表示，國民黨認為反對力量都是側翼、被煽動，還稱在深藍選區罷免藍委沒有用，但他認為，如果成功罷免羅明才，就是告訴國民黨，即使是深藍的選區也應該推出適合的候選人，否則下場就是換掉，即使選出下一任國民黨立委，絕對不敢與羅明才一樣囂張，想要台灣政治更好，罷免就是第一步。

史英引用作家魯迅著作《曠野上的吶喊》說，身為人最悲哀的是在曠野上吶喊，卻沒有回音，雖然罷團遭到惡意人士攻擊，但代表吶喊已經被人聽到，讓最使別人害怕的人也害怕了，相信罷免一定會成功。

曾柏瑜指出，羅明才在新店20幾年，卻在中央大砍預算，地方收割議員們的政績，新店要更進步，一定要罷免在國民黨大旗下擺爛的羅明才。她說，自己常到國外開會，大罷免運動世界非常關注，將取決於人民究竟選擇自由的台灣或往中國靠攏。

台灣東社發言人陳財能今天開著「聚能戰車」到場，為罷團加油打氣。（記者陳奕劭攝）

拔羅波總部成立，網紅四叉貓（左1）、演員陳慕義（左2）、新北市前議員曾柏諭（右1）、人權工作者李明哲（右3）、人本教育文教基金會董事長史英（右2）等人出席。（記者陳奕劭攝）

「拔羅波總部」正式成立，總部內有許多特色小物。（記者陳奕劭攝）

李明哲表示，想要台灣政治更好，罷免就是第一步。 （記者陳奕劭攝）

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