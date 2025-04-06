因應川普關稅大刀 民眾黨團：接獲卓榮泰邀請共商國事

行政院長卓榮泰。（資料照）

2025/04/06 16:58

〔記者林哲遠／台北報導〕美國總統川普2日宣布針對世界各國實施「對等關稅」，重創全球股市，台股7日開盤恐受衝擊。民眾黨團今日表示，行政院長卓榮泰有意邀請藍綠白黨團三長赴行政院共商國事，他們願不計形式、承擔責任，出席該會議，反映人民心聲，並請政院清楚說明目前對美「嚴正交涉」之結果，共同致力減少降低川普關稅對台灣人民、經濟、發展之負面衝擊。

民眾黨團指出，黨團於下午1時許接獲行政院公關處訊息，表達卓榮泰院長有意邀請三黨團三長赴行政院共商國事；不過，此次由行政院長出面邀集會議，在憲政體制下之定位不明，關涉國家重大政策與鉅額預算，行政院來訊內容卻亟其簡陋，內容含標點符號僅74字，其討論事項包含「目前的情勢」「政府因應策略」、「可能的財源」，既沒主詞、也沒檢附內容、更無議程。

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民眾黨團抨擊，足見行政團隊在台灣即將面臨32%高關稅衝擊，全面壓迫全台產業發展與人民生計之際，行政院之散漫與無能，甚至連亡羊補牢都不知從何著手，卓榮泰內閣之應對進退毫無頭緒、舉足無措。

此外，民眾黨團續指，稍早行政院秘書長龔明鑫親自致電給黨團總召黃國昌委員說明，卓院長召集會議之事由，黃國昌表示，台灣民眾黨一向秉持本黨創黨價值，堅守國家利益高於政黨利益之理念。

在國家遭逢此重大變故之際，民眾黨團說，他們願不計形式、承擔責任，出席行政院卓榮泰邀集會議，反映人民心聲，並請行政院清楚說明目前對美「嚴正交涉」之結果，共同致力減少降低川普關稅對台灣人民、經濟、發展之負面衝擊、為維護國人福祉、永續台灣的整體國力而努力。

民眾黨團透露，由於目前政院提供之資訊闕如，黃國昌也於電話中提請行政院龔秘書長於會前，務必先提供與會人員名單、議程與討論事項、會議討論檢附資料、並確定會議時間，以利多方充分對接討論、提升會議效率。

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