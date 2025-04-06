蛤？傳綠營議員「攔截」罷團連署書 周軒：再聽到一次就公布姓名！

政治工作者周軒爆料，最近有綠營議員去「攔截」原本要交給罷團的連署書。（資料照）

2025/04/06 17:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，民進黨全黨動員挺地方罷團，力促泛藍立委罷免案第二階段能順利過關。不過近日卻傳出，有綠營議員去「攔截」原本要交給罷團的連署書，引發爭議，政治工作者周軒今天（6日）下午警告，如果再讓他聽到類似情事，他將直接公布姓名！

根據中選會公告資訊，目前有34名國民黨立委和1名泛藍無黨籍立委（陳超明）罷免案一階提議通過，各地罷團近期紛紛開展二階連署行動。民進黨主席賴清德日前指示黨公職與地方組織全力協助民團，確保罷免藍委都能通過2階。

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不過周軒今下午在臉書發文爆料，「我本來是很不想講的。民進黨下令各地議員服務處轉型成連署站，是要幫忙各地罷團拓展票源，不是要議員自己下去攔截要交到罷團的連署書。再讓我聽到一次，我就直接公布姓名！」

網友紛紛表示，「這種的太爛了不要選了」、「哪個人那麼笨啊， 希望是笨不要是壞」、「請直接公佈，太誇張了」、「是為了自己的份額攔截？」、「直接公佈，這次民氣可用不是為了DPP，是為了台灣，你DPP議員還這麼幹？」、「攔截是什麼意思呀？這是有什麼業績壓力嗎」、「收割不可取」、「什麼時候了還這麼混？」。

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