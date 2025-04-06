踢爆徐巧芯買蒸氣眼罩送選民 四叉貓再爆代購公司黨政背景

PTT網路紅人四叉貓今天出現在拔羅波總部開幕茶會，會後接受記者採訪。（記者陳奕劭攝）

2025/04/06 17:11

〔記者陳奕劭／新北報導〕PTT網路名人四叉貓（劉宇）日前在臉書爆料，國民黨立委徐巧芯在淘寶客製化大量的「蒸氣眼罩」，正準備出貨到台灣，將蒸氣眼罩送給選區的選民。他今天（6日）受訪指出，翌風公司負責人與徐巧芯關係密切，曾幫她拍過MV，就算不是幕僚，也是關係很好的人。

四叉貓表示，徐巧芯競選期間曾送過蒸氣眼罩，最近又在中國訂製一組蒸氣眼罩送來台灣，全都找「翌風創意行銷公司」幫她訂購，讓他很好奇，網購淘寶貨直接買就好，何必經過公司轉手？經查發現，翌風公司的負責人剛好與徐巧芯有關係，包括「翌風」、「戰天下」、「詩品光年」，這些代購淘寶貨轉手賺一筆的公司，剛好都是國民黨青年團、前幕僚、前助理再去賺國民黨立委一筆錢，這是很有趣的生態鏈，

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四叉貓指出，雖然淘寶貨上面寫台灣監製，但他之前依徐巧芯送的商品，循線找到廠商；廠商透露，徐巧芯只是傳圖檔，出500元要他們幫忙排版，這就是所謂「監製」，一定沒經過台灣審查；他質疑，蒸氣眼罩要直接接觸眼部，徐卻要送未經審查的東西，真的危險。

翌風公司負責人陳思瑀疑似與徐巧芯關心密切，四叉貓說，當初老公與徐求婚時，有一張照片，裡面有名嘴李正皓、現任國民黨小編、陳思瑀等人，應該都是國民黨青年團相關人物，陳思瑀之前幫她拍過MV，也有去徐巧芯臉書幫忙罵人；他認為就算不是幕僚，也是關係很好的人，出現在求婚現場的人關係不會太差。

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