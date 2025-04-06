罷免王鴻薇二階倒數 顏若芳拿創意紅包文宣喊話民眾連署

台北市議員顏若芳今上午現身濱江市場，呼籲民眾一起站出來連署。（罷團「山除薇害」提供）

2025/04/06 18:11

〔記者劉詠韻／台北報導〕全台大罷免第二階段收件進入倒數，罷免藍委王鴻薇團體「山除薇害」今（6）日在濱江市場設攤連署，台北市議員顏若芳並到場支持，強調國會現在亂象不斷，呼籲民眾要挺身而出一起響應罷免，並舉起手中罷免的紅包文宣，提醒有意願要罷免但未有動力領取連署的民眾，可將罷免書直接送到民眾住處，之後再交到附近交罷免書的地點即可。

顏若芳表示，紅包文宣的設計理念相當有創意，裡面共有3張紙，一張是罷免書，一張是教導民眾如何簽連署的範本，最後一張則是提供友善店家與連署定點的資訊，並稱這兩天在服務處就看到有民眾拿著紅包前往繳交連署書。

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另外，針對美國總統川普宣布對台灣課徵32％對等關稅，是否聆聽地方企業的心聲？顏若芳回應，行政院為因應這項議題，已提出9大面向、20項措施強化工業與農業援助；至於地方企業則盼措施能如期運行，再觀察後續是否出現窒礙難行或其他狀況，而接下來相較讓人期待的是，政府已準備派另外一組人與美國政府討論關稅。

顏若芳並提及，副總統蕭美琴昨晚出席保生文化祭就說過，政府目前仍積極與川普政府溝通，畢竟32%對等關稅是不合理的趴數，希望雙方能有更多討論空間，以期降低關稅，「我們也要相信賴政府，在關稅上會盡最大的努力。」

全台大罷免第二階段收件進入倒數，罷免藍委王鴻薇團體今在濱江市場設攤連署。（罷團「山除薇害」提供）

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