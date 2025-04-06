騎機車未戴安全帽 彰化市長林世賢︰錯誤示範、會繳罰鍰

大甲媽昨天遶境彰化市，彰化市長林世賢騎乘機車未戴安全帽，被民眾拍下PO網引發網友熱議。 （圖由民眾提供）

2025/04/06 14:30

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽昨天遶境彰化市區時，彰化市長林世賢騎乘機車穿梭在大街小巷，與民眾互動熱絡，不料過程中被民眾拍到未戴安全帽並PO網，引起大批網友議論，林世賢本人則親自回應「錯誤示範，貪圖方便，誠心道歉，我會去繳罰鍰」。林世賢強調他已向彰化警分局「自首」，警方則強調未戴安全帽將開罰500元罰鍰。

大甲媽遶境進香昨天抵達彰化市區，彰化市長林世賢馬不停蹄地到各個宮廟巡視，感謝他們無私奉獻的辛勞，期間林世賢穿著市長上衣騎機車，穿梭在茄苳路與大街小巷，沒有戴安全帽被民眾拍下並PO到臉書社團，引發大批網友熱議，有人說首長做了不好示範。

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林世賢今天出面指出，大甲媽遶境因為人潮洶湧，坐車不方便，騎機車可以跟民眾打成一片；昨天一整天他騎機車巡視幾乎全程都有戴安全帽，每間廟都要進去拜拜行禮，跟廟方主委、執事人員打招呼問候，了解整體的秩序；但貪圖節省脫戴安全帽的時間，騎一小段路馬上又要脫掉，又要到廟裡拜拜，因此在茄苳里兩間廟距離非常短的一小段車程距離中，沒有戴安全帽。

林世賢說，他是一時貪圖方便、一時疏忽做出錯誤示範，昨晚已經先向彰化警分局「自首」，表示今天會去填寫資料，願意受罰。

彰化警分局則表示，有關彰化市長林世賢被民眾拍到騎機車未戴安全帽一事，警方根據影片確認屬實，將對林世賢開出告發單，處罰500元罰鍰。

大甲媽昨天遶境彰化市，彰化市長林世賢被民眾目擊騎乘機車未戴安全帽。 （圖由民眾提供）

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