這麼怕？台灣戰略手遊《逆統戰》開服首日 竟遭中共DDos網攻

今年4月5日《逆統戰》推出同名戰略手遊，未料開服第一天就傳出遭到網路攻擊，掀起網友熱烈討論。（圖擷取自「逆統戰 Reversed Front」YouTube）

2025/04/06 15:50

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李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由台灣團隊「ESC臺灣境外戰略溝通工作小組」設計、於2020年上市的反共桌遊《逆統戰》，曾遭大量玻璃心碎小粉紅翻牆出征飆罵「辱華」，就連中國官媒《環球》也發聲痛斥「危害中國國家安全」。今年4月《逆統戰》推出同名戰略手遊，未料開服第一天就傳出遭到網路攻擊，掀起網友熱烈討論。

在今年4月5日正式公測、主打魔幻寫實顛覆式國戰的手遊《逆統戰：烽火》，是知名反共桌遊《逆統戰》團隊的最新力作。遊戲玩家可以選擇效忠8大顛覆共產政權的抵抗陣營，包含台灣、香港、蒙古、藏國、哈薩克，維吾爾、滿洲或華夏反賊陣營；另外，玩家也可以選擇效忠人民共和國（紅軍），維持共和國統一、鎮壓復國勢力。

根據《逆統戰》臉書粉專在本月4日開服前透露，《逆統戰：烽火》雖然只是DC附帶小遊戲，但玩家人數太難預估，且網站已承受中國8次的「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS attack），因此將伺服器升級成較昂貴的版本。然而，《逆統戰：烽火》在5日中午12點開服後不久，就再度被DDoS進行網路攻擊，讓眾多玩家無法順利遊玩。

對此，《逆統戰》5日晚間發文向玩家致歉，也表示待工程師將狀況排除後，公布補償方案；今（6）日上午，《逆統戰》透露遊戲在凌晨到清晨會比較流暢，推測這段時段是中國駭客的睡眠時間。另外，《逆統戰》也為能順利登入、已註冊遊戲帳戶，且選擇「紅軍」陣營玩家，準備「我把亞亞/小微送來還給台灣」等時事活動。

消息曝光後，不少玩家紛紛表示，「對岸越這樣搞我越想玩」、「加油，別輸共軍網路攻擊」、「攻擊的手法跟紅白藍一樣髒」、「遊戲打到現實了，逆統戰加油」、「可見對岸有多怕，連個遊戲都要擋」、「一個遊戲被懼怕成這樣，我還不玩爆」、「畢竟是逆統戰，這個也算遊戲體驗的一部分、「越攻擊越要玩，讓他們看看驕傲的台灣人絕不放棄的力量」、「64開服感覺就不會被攻擊了，畢竟他們日曆上沒有這一天」。

主打魔幻寫實顛覆式國戰的手遊《逆統戰：烽火》，是知名反共桌遊《逆統戰》團隊的最新力作。（圖擷取自「逆統戰 Reversed Front」臉書粉專）

遊戲玩家可以選擇效忠8大顛覆共產政權的抵抗陣營，包含臺灣、香港、蒙古、藏國、哈薩克，維吾爾、滿洲或華夏反賊陣營。（圖擷取自「逆統戰 Reversed Front」臉書粉專）

玩家也可以選擇效忠人民共和國（紅軍），維持共和國統一、鎮壓復國勢力。（圖擷取自「逆統戰 Reversed Front」臉書粉專，本報合成）

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