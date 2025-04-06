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    大甲媽遶境 彰化罷團「擦邊球」收穫滿滿

    彰化罷團鎖定大甲媽香客，到員林火車站設快閃點。（彰化罷團提供）

    彰化罷團鎖定大甲媽香客，到員林火車站設快閃點。（彰化罷團提供）

    2025/04/06 14:04

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕大甲媽南下遶境進香，今天過境彰化縣，彰化罷團全員出動，前進員林火車站設臨時連署點，獲得不錯的收穫。

    彰化罷團發言人林義雄說，大甲媽過境彰化縣，湧入上數十萬隨行香客，他們考量地方宮廟成員複雜，為避免發生衝突，他們不在進香的路上設連署點，而是採「擦邊球」戰術，轉進到「火車站」。

    他說，他們5日下午7點至9點到員林火車站前廣場擺攤，獲得不錯的成果，他們標榜「全台連署書，我通通有」，很多民眾看到，都前來連署，一個晚上下來就完成上百張的連署書，今天（6日）下午因為清明返鄉人潮及香客，臨時再於員林火車站追加一場快閃點。

    林義雄表示，清明連假期間「快閃主動出擊」，效果非常好，他們判斷人潮的流向，前進菜市場、公墓，如今是大甲媽進香潮，他們又把重兵押在進香路線的周邊，希望靠大甲媽再接一波。

    彰化縣罷免團體謝衣鳯團體二階連署目標至少2萬7千分連署書，除在第三選區的溪湖等3鎮及謝衣鳯家鄉溪州鄉等地設固定連署站，並與「彰化小佛公民陣線」、「罷免缺衣不可」等團體並肩作戰，清明連假到北斗大菜市、溪湖糖廠等人潮多的地方設置10處快閃據點，每天收到600到700分連署書，比平日100至200分多3至5倍。

    彰化化罷團領銜人、前明道大學校長陳世雄說，初步統計二階完成6000多份連署書，距離目標還有一段距離，他希望達到3萬5千分連署，大家都能走出來簽下罷免同意書，拿起筆就能阻止國會亂象，守護台灣民主。

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