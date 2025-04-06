羅智強喊可「罷免川普」對付關稅問題 周軒：大安區值得更好的立委

國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/04/06 14:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日宣布針對世界各國「對等關稅」，其中對台灣課徵32％關稅。國民黨大安區立委羅智強昨日則發文稱總統賴清德可以用3招對付川普，隨即引發熱議。對此，政治工作者周軒痛批羅智強對於關稅問題的回應如此戲謔，直呼大安區值得更好的立委，「大罷免更是不能停，讓羅智強們離開立法院，正是台灣脫胎換骨的第一步」。

羅智強昨（5）日在社群平台「Threads」發文表示，賴清德可以用3招對付川普：「對32%關稅提出覆議」、「聲請大法官解釋32%關稅違憲」、「罷免川普」。

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貼文曝光後引發熱議，不少網友留言批評「講這種話的是我們的立委，這才是國家最需要擔心的」、「快來看政治小丑」、「國民黨立委針對美國關稅問題，第一個想到的方法是先諷刺執政黨，然後就沒有了，你到底憑什麼當立委？」

周軒也在臉書發文指出，台灣的悲哀就是，民進黨真的也沒有樣樣做得好，但是國民黨確實樣樣都不想做好。例如這一位。大安區的立委，羅智強。

周軒續指，大安區是台北市的首善之區，也是台大學生比例最高的區，區內人文薈萃，文教風氣興盛，各大公司行號總部群聚。結果代表大安區的立委羅智強，對於關稅問題的回應是這樣戲謔，「跳梁小丑，插科打諢」。

周軒強調，台北市大安區值得更好的一席立委，不應該繼續讓羅智強代表大安區，「國民黨說因應關稅戰要停止大罷免，我們說正因為關稅戰需要更好的立法品質，更專業的立法委員，大罷免更是不能停，讓羅智強們離開立法院，正是台灣脫胎換骨的第一步」。

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