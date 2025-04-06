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    首頁　>　政治

    疫情後首度來訪！盧森堡國會議員團今起訪台

    盧森堡國會議員團6日至11日訪問台灣，由議員薇特（中）率團。（外交部提供）

    盧森堡國會議員團6日至11日訪問台灣，由議員薇特（中）率團。（外交部提供）

    2025/04/06 14:00

    〔記者黃靖媗／台北報導〕盧森堡國會議員團於今（6）日至11日訪問台灣，由議員薇特（Stéphanie Weydert）率團。外交部指出，這是盧森堡在2023年10月大選後，首度籌組跨黨派國會議員團訪台，也是該國自2019年疫情後首度來訪，外交部誠摯歡迎。

    外交部指出，由薇特率領的訪團成員包含議員波利多力（Ben Polidori）、布菈茲（Liz Braz）及馬克斯（Ricardo Marques）等人；訪團在台期間將拜會行政院鄭麗君副院長，分別接受立法院副院長江啟臣及外交部次長陳明祺款宴，並與我國政府部會及公民團體就台盧關係、兩岸情勢、我國經貿發展、教育、文化及性別平權等議題深度交換意見。

    外交部表示，盧森堡國會在去年4月以壓倒性票數通過友我動議案，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），並強調印太地區的和平穩定是歐盟及盧森堡的根本利益，籲請盧國政府致力維持台海現狀。

    外交部表示，誠摯感謝盧森堡國會持續以實際行動支持台灣，期盼兩國在共享的民主、自由、法治及人權等價值上，持續深化各領域合作，共創繁榮與福祉。

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