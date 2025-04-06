蝴蝶蘭、台灣鯛受美對等關稅衝擊 黃偉哲：3方向協助台南產業突圍

台南對美國出口大宗為水產與花卉，以台灣鯛、蝴蝶蘭受影響最大。（台南市政府提供）

2025/04/06 13:25

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市長黃偉哲今召集市府相關局處組成「針對美國政府關稅緊急應變小組」，提出多元拓展市場、重點輔導中小微型企業、強化產業對話平台的3項策略。同時表示將動用二備金，鼓勵相關產業分散市場，並銜接中央880億支持方案，全力協助台南產業突圍。

台南對美國出口大宗為水產與花卉，以台灣鯛、蝴蝶蘭受影響最大。農業局長李芳林表示，全世界蝴蝶蘭花有1/3來自台灣，其中一半產值來自台南，目前美國為台灣蘭花的最大出口市場，每年約出口6672萬美元。市府與蘭花產銷發展協會保持密切聯繫，協力繼續拓展歐洲與國內市場。

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此外，台南是國內最大的台灣鯛產地，占全國45％產值，每年對美出口約4473萬美元。關稅轉嫁可能導致美國零售價格上漲，影響台南出口。李芳林表示，將加強對亞洲與歐洲海外市場拓銷，並聯合漁會與相關加工廠商，強化漁產加工的品質與國內外行銷。

在製造業方面，台南對美出口主要產業為電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、機械、橡塑膠等，其中多數廠家為中小企業。台南市將由經發局主導單一窗口，針對中小微型企業進行重點輔導，協助對接中央研發轉型資源，並由市政府動用二備金，幫助業者到歐洲及東南亞，拓展海外市場。

黃偉哲強調，將善用城市外交成果，加強與國際友誼城市聯繫，協助雙邊增加商業與工業往來，幫助業者促成商機；同時要求市府各局處，積極與中央接軌，加強與產業對話，讓受衝擊業者早一步取得補助資訊，分散市場風險，幫助業者順利轉型。

因應美國川普政府最新關稅政策影響，台南市政府組成「針對美國政府關稅緊急應變小組」，提出三方向協助台南產業突圍。（台南市政府提供）

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