僑委會砸14.3萬請網紅業配 上傳逾3個月點閱率不到600次

僑委會去年底支付14.3萬元，請不到7千人訂閱的創作者D宣傳台灣華語文學習中心，合作影片上傳至今逾3個月，點閱數僅不到600次。（圖擷取自YouTube）

2025/04/06 13:36

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14.3萬請6千訂閱網紅業配 僑委會：訂閱數非主要考量

〔記者黃靖媗／台北報導〕公部門請網紅、網路影音創作者業配宣傳政策愈趨常見。僑委會去年底分別支付14.3萬元，請3名YouTube影音創作者宣傳台灣華語文學習中心，其中1名創作者D僅不到7千人訂閱，與僑委會合作的影片上傳至今逾3個月，點閱數僅不到600次。

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僑委會去年第4季辦理媒體政策及業務宣導執行情形表近期送抵立院。執行表指出，僑委會共委託3名影音創作者製作YouTube影片，推廣僑民政策，期待達到透過網紅影片的觀看流量，廣宣僑委會僑民政策的效果，付給每名創作者14萬3千元。合計共支付42萬9千元。

3名受僑委會委託的影音創作者分別為27萬訂閱的波蘭創作者S、35萬訂閱的瑞典創作者L，與6千多訂閱的在義大利創作者D。

查閱3名影音創作者的影片內容，3人分別於去年12月17日、20日、24日，各刊出一支影片，皆用於宣傳台灣海外華語文學習中心，其中D創作者的宣傳影片至今僅500多次觀看、一名觀眾留言。

民眾黨立委林憶君批評，3個影音頻道的僑委會合作影片觀看次數，全都遠遠低於頻道近期的平均觀看次數，顯示僑委會支出成效不彰；不同的影音頻道，訂閱數差異懸殊，帶來的宣傳效果自然也會有所差異，僑委會採齊頭式的補助方式，公平性有待商榷。

林憶君指出，儘管3筆宣傳預算的金額皆不大，加總只有42.9萬元，但也不能因為金額小，就隨便浪費公帑，呼籲僑委會應針對金額與方式重新審慎檢討。

國民黨立委葛如鈞認為，訂閱數1萬以下的YouTube頻道數量其實非常多，D創作者的合作價位應是有超出行情不少；如果訂閱數與瀏覽量都非常低，幾乎可以明確知道，資源運用上完全不符合效益，應該要持續追溯此案是否是特例，還是僑委會長期有在發放專案時，訂閱數、瀏覽量過於鬆散的情況。

葛如鈞指出，在極端情況下，如果條件設定較為嚴苛，確實有可能無法找到足夠數量的合適宣傳者，但如果是要推廣華語文， 其實旅外的推廣華文與跨國文化的影片創作者數量不少，應該不至於會遇到這個難題跟困境。

葛如鈞指出，通常在做資源運用時，評估的標準應是「影響力」，在頻道訂閱數差距懸殊的情況下，還用同樣的金額進行合作，是有問題的，相關單位應提出說明解釋。

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