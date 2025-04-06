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    川普開徵台灣32％關稅 高雄民進黨立委紛提對策

    川普開徵台灣32%關稅，高雄產業將受衝擊，圖為林園產業園區。（資料照）

    川普開徵台灣32%關稅，高雄產業將受衝擊，圖為林園產業園區。（資料照）

    2025/04/06 12:56

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，高雄身為台灣工業重鎮，金屬製品、石化、鋼鐵、電子零組件等出口產業，都受到波及，民進黨籍立委紛紛提出對策，林岱樺已啟動「關稅戰衝擊產業問題座談會」，將到工業區聆聽業界意見。

    因應川普宣布對等關稅政策，對台灣課徵32%關稅，高市府已整合經發局、海洋局、農業局、勞工局、研考會、新聞局等跨局處，成立「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」，緊密對接中央對於工業與農業部門共9大面向、20項因應措施約計880億的協助方案。

    立委許智傑表示，32%關稅的衝擊，使得國內各項產業緊張不已，連假期間他在第一線向市民說明，執政黨已採取最快速回應，提出880億元的應對協助方案，包含9面向20措施的因應方案；他也要求行政院考量從寬、從簡方式，在朝野協商後，用最快速度協助國人在這波關稅海嘯的風險控管，讓影響降至最低。

    立委林岱樺的選區工廠林立，她指出，已要求團隊啟動規劃「關稅戰衝擊產業問題座談會」，預計下鄉拜訪各工業區、各產業園區及工廠，舉辦面對面座談會，傾聽業界第一線聲音，整理具體建議後，向中央及高市府提出建議。

    林岱樺也建議賴總統，可參考李登輝總統時代，將對外經貿談判重大政策交由總統府與國安會統籌，並任命熟悉美國政策、具備國際談判經驗的副總統蕭美琴，擔任「台美關稅因應對策小組」召集人，整合外交、經濟、國防、法務等部會資源，提出短、中、長期階段方案。

    立委賴瑞隆也說，中央已擬定9大面向20項措施，共880億協助產業面對變局。過去幾年不論是面對疫情、俄烏戰爭或地緣政治挑戰，台灣都從中找到優勢，將危機化為轉機，這次的關稅挑戰，相信台灣人也能繼續團結，透過積極的因應與溝通，繼續在民主供應鏈中站穩腳跟。

    立委邱志偉認為，政府應加強對美溝通工作，隨時讓川普理解台灣願與美國合作的誠意，萬不可因此次關稅爭端，重創台美關係；此外，這波關稅衝擊需要經費達880億元，相當龐大，藍白若繼續惡意刪減預算，不只影響政府與產業界溝通，更會讓政府協助產業轉型、布局海外能力下降。

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