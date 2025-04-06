美對台課32％關稅 黃國昌批卓榮泰「失能」籲召開國是會議

民眾黨主席黃國昌（中）今受訪，批評行政院長卓榮泰面對美國關稅「散漫、失能」，更喊話總統賴清德召開國是會議。（記者羅國嘉攝）

2025/04/06 13:09

〔記者羅國嘉／新北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵32％對等關稅，將於4月9日生效，行政院長卓榮泰日前說將邀朝野「共商國是」。對此，民眾黨主席黃國昌今（6）日受訪痛批卓榮泰面對美國關稅這麼重大的問題「散漫、失能」，更喊話總統賴清德「此時不能再搞神隱」，必須要站上第一線召集朝野主要政黨等召開國是會議共商。

黃國昌今（6）日上午到新北市板橋出席民眾黨主辦的「兒童Fun電趣」活動受訪指出：「美國總統川普宣布對台灣課徵32％這麼高的關稅，遺憾的是從這次事件可看得出來，整個賴政府的團隊連基本的正確資訊都沒辦法蒐集到，更沒有對美談判具體策略，看得出沒有任何準備跟具體措施。」

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，卓榮泰前一天晚上還要國人「安心入睡」，整個賴政府的團隊可看到「從頭到尾都在睡」，卓榮泰面對美國關稅這麼重大的問題「散漫、失能」，「台灣民眾黨認為，他已經沒有能力繼續在帶領行政團隊了」，「所以第一時間希望賴清德這個時候不能再搞神隱，必須要站上第一線召集朝野主要政黨、產業、勞工代表趕快召開國是會議共商，到底要怎麼樣解決對台灣所造成重大的危機」。

黃國昌說，對民眾黨而言，在這個關鍵的時刻絕對願意「承擔責任」跟其他朝野主要政黨針對台灣到底如何面對這麼大的危機「共商國是」，在此之前，也不能夠讓行政院繼續「空口說白話」，提不出任何具體的策略，因為如此，5日民眾黨立院黨團已經正式的發函給立法院長韓國瑜，希望韓國瑜能夠立即來召開朝野的協商，透過黨團的協商立刻要求「具有代表性的行政部門」到立法院進行專案報告，清楚地告訴國人政府接下來所要採行的措施以及應對的方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法