為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美對台課32％關稅 黃國昌批卓榮泰「失能」籲召開國是會議

    民眾黨主席黃國昌（中）今受訪，批評行政院長卓榮泰面對美國關稅「散漫、失能」，更喊話總統賴清德召開國是會議。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌（中）今受訪，批評行政院長卓榮泰面對美國關稅「散漫、失能」，更喊話總統賴清德召開國是會議。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/06 13:09

    〔記者羅國嘉／新北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵32％對等關稅，將於4月9日生效，行政院長卓榮泰日前說將邀朝野「共商國是」。對此，民眾黨主席黃國昌今（6）日受訪痛批卓榮泰面對美國關稅這麼重大的問題「散漫、失能」，更喊話總統賴清德「此時不能再搞神隱」，必須要站上第一線召集朝野主要政黨等召開國是會議共商。

    黃國昌今（6）日上午到新北市板橋出席民眾黨主辦的「兒童Fun電趣」活動受訪指出：「美國總統川普宣布對台灣課徵32％這麼高的關稅，遺憾的是從這次事件可看得出來，整個賴政府的團隊連基本的正確資訊都沒辦法蒐集到，更沒有對美談判具體策略，看得出沒有任何準備跟具體措施。」

    黃國昌表示，卓榮泰前一天晚上還要國人「安心入睡」，整個賴政府的團隊可看到「從頭到尾都在睡」，卓榮泰面對美國關稅這麼重大的問題「散漫、失能」，「台灣民眾黨認為，他已經沒有能力繼續在帶領行政團隊了」，「所以第一時間希望賴清德這個時候不能再搞神隱，必須要站上第一線召集朝野主要政黨、產業、勞工代表趕快召開國是會議共商，到底要怎麼樣解決對台灣所造成重大的危機」。

    黃國昌說，對民眾黨而言，在這個關鍵的時刻絕對願意「承擔責任」跟其他朝野主要政黨針對台灣到底如何面對這麼大的危機「共商國是」，在此之前，也不能夠讓行政院繼續「空口說白話」，提不出任何具體的策略，因為如此，5日民眾黨立院黨團已經正式的發函給立法院長韓國瑜，希望韓國瑜能夠立即來召開朝野的協商，透過黨團的協商立刻要求「具有代表性的行政部門」到立法院進行專案報告，清楚地告訴國人政府接下來所要採行的措施以及應對的方式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播