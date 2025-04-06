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    國民黨批政府應對關稅戰「還在睡」 民進黨：只會詆毀唱衰

    民進黨發言人吳崢（見圖）針對國民黨批評我政府因應美國關稅戰還在「賴床」表示，賴清德總統與行政團隊沒有神隱，這幾天也立刻密集會商因應，相較之下，在野黨除了抹黑、詆毀政府，唱衰台灣，請問還做了什麼？（資料照，記者廖振輝攝）

    民進黨發言人吳崢（見圖）針對國民黨批評我政府因應美國關稅戰還在「賴床」表示，賴清德總統與行政團隊沒有神隱，這幾天也立刻密集會商因應，相較之下，在野黨除了抹黑、詆毀政府，唱衰台灣，請問還做了什麼？（資料照，記者廖振輝攝）

    2025/04/06 12:41

    相關新聞請見：

    美國對等關稅衝擊 國民黨籲賴清德總統說明具體因應方案

    〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普2日宣布對台課徵32%關稅，國民黨今召開記者會質疑民進黨政府還在「睡覺賴床」，要求政府說清楚談判細節、短中長程的因應。對此，民進黨發言人吳崢表示，無論是事前的沙盤推演、事後的應變措施都持續進行，賴總統與行政團隊並沒有神隱，這幾天也立刻密集召開因應會議，並與相關產業會商對策，對比在野黨，這幾天除了抹黑、詆毀政府，唱衰台灣，請問還做了什麼？

    吳崢表示，面對美國政府提出對等關稅議題，無論是在事前的沙盤推演，與事後的應變措施研擬，都持續在進行，行政團隊並沒有神隱，尤其川普正式提出對等關稅措施後，賴清德總統立刻與行政團隊召開因應會議，行政院長卓榮泰第二天也率領相關部會首長召開記者會，針對受影響層面提出對策。昨今二日，賴總統更在官邸邀集相關產業代表聽取意見，表達政府未來因應作為。

    吳崢說，經貿談判不是嘴巴說說就馬上可以做，需要步驟與策略，更多的是要拿到談判桌上的籌碼，這些都無法事先對外揭露。吳崢強調，面對美國對等關稅政策，世界各國都有相關的回應，就如同新加坡總理昨天的影片，也是以先安定民心，呼籲團結為重，反觀國民黨，請問這幾天除了抹黑、詆毀政府，唱衰台灣，還做了什麼？

    針對賴總統被批評當小編到川普X平台留言，吳崢回擊，國民黨議員柳采葳要指控也要本於事實，賴總統只在自己的X帳號發表對此事的看法，本就是過往對國際議題時在社群發佈的慣例；另外，台灣祭宣傳影片也是連假前就已錄製完成，總統主要是提醒參與活動的樂迷們要注意自身安全，至於影片如何運用，尊重主辦單位，藍營不支持台灣在地音樂就算了，還以此移花接木，造謠生事，真不知道在野黨是壞還是笨。

    美國總統川普當地時間2日宣布對等關稅。（路透資料照）

    美國總統川普當地時間2日宣布對等關稅。（路透資料照）

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