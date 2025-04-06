美國對等關稅衝擊 國民黨籲賴清德總統說明具體因應方案

國民黨6日召開記者會，質疑面對美國宣布對台實施32%關稅，各國都動起來，我政府卻還在「賴床」；左起：桃園市議員凌濤、台北市議員柳采薇、國民黨發言人楊智伃。（記者陳逸寬攝）

2025/04/06 12:34

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國民黨批政府應對關稅戰「還在睡」 民進黨：只會詆毀唱衰

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〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普2日宣布針對世界各國「對等關稅」，其中，對台灣課徵32％關稅，國民黨今（6）日列舉世界各國對應作法，呼籲總統賴清德應該直接面對國人，清楚交代由誰領軍談判及策略、短中長的因應期程，向國人具體說明。

對於行政院4日提出「九大面向、二十大措施」，總計880億元的協助方案，國民黨智庫副執行長凌濤提出多項具體作為的建議，包括採購新技術核電設施，提升能源供應國家安全，降低台美貿易順差；成立談判小組，任命特使儘速赴美談判；投審會應該以台積電赴美投資作為談判籌碼；共同防禦區域安全綁定台美貿易。

凌濤指出，面對這次美方關稅的衝擊，賴政府是完全沒有對策或作法，因為過去一年民進黨都在搞大罷免；現在關稅已經要上路，還在端不出方案，準備是嚴重的不足。他呼籲賴政府，雖然還在連假期間，但台灣產業以及股匯市是等不了，賴政府與卓內閣應該清楚交代，面對32％關稅到底由誰領軍談判？策略是什麼？短中長的因應期程都應該向國人具體說明。

國民黨發言人楊智伃表示，台灣的企業與廠商都非常的擔憂，尤其是中小企業首當其衝，全球供應鏈重組的浪潮之下，各國政府都積極出招。作為負責任的執政黨，應該要提出非常具體、認真負責的作為，而不是持續的睡覺賴床，更不是只會敷衍所有正在等著政府提供解方的民眾。

國民黨台北市議員柳采葳也強調，人民要的是政府出來面對問題、解決問題，但很可惜，一群沒有病識感的病人根本不知道問題在哪，也不知道要如何解決問題，期待民進黨政府與賴清德儘快出面向國人說明具體的政策方向，而不是整天只會搞大罷免。

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