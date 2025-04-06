中共統戰談同屬中華民族 羅文嘉：蠶食鯨吞將台灣變成它的一部分

海基會副董事長羅文嘉接受本報專訪表示，中共統戰是「聯合次要敵人、打擊主要敵人」，有很多軟的一面，會用蠶食鯨吞方式，最終要把台灣變成中國一部分。（資料照）

2025/04/06 09:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台統戰滲透，藉由「融合發展」吸引台商、台灣青年。海基會副董事長羅文嘉接受本報專訪表示，中共統戰是「聯合次要敵人、打擊主要敵人」，有很多軟的一面，會用蠶食鯨吞方式，最終要把台灣變成它的一部分。

羅文嘉指出，台灣不管哪一個政黨執政，中共對台企圖都不會改變，就是想把台灣變成中華人民共和國一部分。中共為達成目標，運用手段非常多，這幾年慣用手段是「軟硬兼施」，軟的部分有統戰、滲透、分化，對內部不同對象區隔對待，可拉攏的就利誘過來，進一步區隔分化。

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據分析，中共統戰是「聯合次要敵人、打擊主要敵人」，有很多軟的一面，例如宗教交流、文化交流、學術交流、青年交流。用美麗河山、歷史和文化讓人產生混淆，也會講我們是同一個中華民族，真正目的是把視為同屬一個國家。

羅文嘉批評，中共講世界上只有一個中國，這個中國是中華人民共和國，並不是中華民國，這種策略是用蠶食鯨吞方式，最後把你變成它的一部分。

在硬的部分，羅文嘉談及，這3年來中國軍機艦、海警船不斷越過海峽中線，對台形成很大騷擾和壓力。每天持續這麼做，卻沒見到具體軍事奪取或封鎖行動，主要是要造成恐懼，瓦解台灣人反抗意志。

羅文嘉形容，那是一種擠壓，把你壓到喘不過氣來，不管軟或硬的，最終是要你接受它的政治訴求、政治條件，接受台灣是中華人民共和國一部分。

羅文嘉質疑，對我們生活在台灣的人來講，要放棄現在自由民主制度嗎？這個我們曾經花了無數的心血和犧牲，才有今天台灣的民主和經濟成果、科技成果，要這樣放棄乖乖投降奉上，接受中華人民共和國統治嗎？

羅進一步說，不管民調或民間最簡單理解，台灣多數人都不願意這樣做，多數人在現有制度下生活很滿意，很少人會接受台灣要變成中華人民共和國的經濟制度和生活方式。在這個狀況下，面對中共這麼多的軟硬脅迫，台灣必須有能力對抗和平衡。

在經濟部分，羅文嘉表示，台灣經濟是確保籌碼和實力很重要一部分，台灣的高科技產業在全球供應鏈佔很重要位置，包括半導體產業，這使得台灣在世界產業分工變成不可或缺一部分，這是台灣實力，也是台灣累積的成果。

羅文嘉指出，這對中國來講，它會想辦法要瓦解供應鏈，甚至竊取技術。在美國已有非常多案例，滲透方式例如派遣商業間諜、中國留學生、華人，或中國公民留在美國相關單位工作，再竊取相關技術。

他強調，因為台灣對中國有所管制，它也會透過變相的子公司購買台灣產品。因此，在科技安全和技術上，中共會假交流之名滲透、竊取技術，甚至挖取人才，台灣須做好適度的防衛保護工作，避免籌碼、技術流失。

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