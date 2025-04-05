罷免藍委涂權吉連署破2萬份 領銜人Rick：剩下15天1人拉5人

「全力一擊．罷免涂權吉」領銜人Rick（左）公布罷涂連署最新收件數已破2萬份。（記者黃政嘉攝）

2025/04/05 23:18

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市罷免第二選區立委涂權吉團隊今午在楊梅錫福宮舉辦「桃園罷免愛成功」千人連署活動，「全力一擊．罷免涂權吉」領銜人Rick公布連署書最新收件數「昨晚已破2萬份」，對於團隊被抹黑成「有領錢的工讀生」，他霸氣澄清，「民進黨請不起我們啦！」剩下15天，他拜託大家1人拉5人，再請朋友拉人，打贏歷史一役，絕不放棄。

Rick說，今天是二階連署的第31天，以60天期限來看，今天可說是下半場的第1天，第二選區的2階門檻是3萬872票，為預留送件的安全值，至少要4萬份才有機會進入投票，好消息是，稍早統計，昨晚團隊收件連署書數量已突破2萬份，警訊是，為達到4萬份目標，剩下15天，每天都要收的比前面日子多1倍才行。

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Rick強調，國民黨在群組、網路上抹黑團隊有領錢，是工讀生，他鄭重澄清，團隊沒有任何一個志工是有領錢的，當中有上市公司的員工、中高層主管、退休高階主管、退休在家30年的貴婦，他不客氣的說，「民進黨根本請不起我們啦！」

Rick說，團隊從1月11日至今，遭遇過騷擾、威脅，像第1場連署活動在頭重溪柚子公園舉辦，結束清場時，志工在現場發現被放了1把水果刀，雖然被威脅，但打不退志工的意志，團隊人數還比1個月前增加近100人，所有人聚集在這，是因為大家對台灣這片土地的愛，因為大家不願自己的家園，被這些幫中國勢力開後門的立法委員破壞，楊梅不需要這種幫中國開後門的「涂三桂」。

Rick提及，台灣走過解嚴38年，這麼多的民主前輩走在前面，為大家爭取可以站在這邊，和平守護台灣、對抗威權入侵的權利，不能讓這麼多民主前輩的心血白費，接下來的2週，拜託大家，1人拉5人，再請朋友1人拉3人，大家戰到最後一刻，一定會贏。

今午楊梅區「桃園罷免愛成功」千人連署活動，罷涂團隊在現場擺攤收件。（記者黃政嘉攝）

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊罕病志工Inca談罷免藍委理由。（記者黃政嘉攝）

鄉親頂著安全廟、穿雨衣到攤位填寫連署書。（記者黃政嘉攝）

民眾自製「狗看板」諷刺藍營立委挺共。（記者黃政嘉攝）

桃園市公民團體今天在楊梅區錫福宮舉辦「桃園罷免愛成功」千人連署活動，宣講者與來賓、團隊志工合影。（記者黃政嘉攝）

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