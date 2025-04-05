美課台高關稅 謝國樑提3大面向助基隆廠商

基隆市長謝國樑認為，中央應於國際經貿談判、產業鏈布局及穩定台股，研擬應對方案。（資料照）

2025/04/05 20:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕美國總統川普近日宣布將對台課徵32％對等關稅，引起國內產業焦慮。基隆市長謝國樑今天（5日）於臉書發文表示，他認為中央應於國際經貿談判、產業鏈布局及穩定台股等層面，積極研擬應對方案，並盡速對外說明。謝國樑下週將與立委林沛祥召開產業聯合座談會，聽取廠商意見，並強化在地與海外廠商輔導。

謝國樑表示，面對美國這一波關稅衝擊，身為地方政府，基隆市府責無旁貸，他已責成市政府產業發展處彙整基隆產業可能面臨的挑戰，包括訂單外移、成本上升、關稅障礙等，並同步評估物價波動等對市民日常生活的間接衝擊。

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謝國樑指出，基隆現有大武崙與六堵兩大工業區，以及工業會等重要產業夥伴。在當前國際政經局勢動盪下，市府將嚴陣以待，全力維護產業穩定與可持續發展，市府將從3大面向協助在地產業因應挑戰。

首先是搭建溝通協調平台，基市府已邀集大武崙與六堵工業區廠商代表及立委林沛祥，預計於清明連續假期結束後召開「產業聯合座談會」，廣納業界意見，提出具體政策建議，並整合中央與地方資源，以達到快速應變、穩定產業的目標。

其次是即時盤點產業風險，針對這波關稅首當其衝的資通訊、電子、製造及加工等出口導向產業，進行風險分類與需求調查，做為未來政策研擬與資源配置重要依據。

最後則是強化在地與海外廠商輔導，基隆部分廠商於越南、泰國等地設有據點，亦將面臨第一波衝擊。市府將透過產發處，結合中央部會與立法委員力量，掌握企業營運與勞工權益實況，即時向中央反映並共同擬定對策。

謝國樑強調，市府將持續關注國際情勢，並與立委緊密協作，致力守護基隆在地產業穩健發展，確保市民生活安定無虞。林沛祥則留言回應，「未雨綢繆，應對國際局勢的變化，產業不能等、也等不起。」

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