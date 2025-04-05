關稅衝擊 蕭美琴：積極準備跟美方談判 爭取更公平合理待遇

台北大龍峒保安宮「保生文化祭」5日晚間熱鬧登場，副總統蕭美琴（左）與保安宮董事長廖武治（中）握手致意。 （記者劉信德攝）

2025/04/05 20:35

〔記者林承鴻／台北報導〕美國對台課徵32%對等關稅，副總統蕭美琴今（5日）晚出席台北大龍峒保安宮「保生文化祭」開鑼式，她表示，政府的立場就是希望能將影響降到最低，積極準備跟美方談判，爭取對台灣更公平合理的待遇，也要協助產業進行全球佈局，讓國內的產業升級。

蕭美琴說，大家很關心國際情勢的變化，美國這幾天宣布重大關稅決定計算模式，她指出，台灣在去年是美國所有貿易逆差國當中排名第7，大約是700多億美金，額度更高於日韓等其他重要的貿易夥伴國，所以這次的關稅對台灣影響確實很大。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴表示，政府的立場就是希望能夠將影響降到最低，從兩大方面來著手應對，第一個是積極準備跟美方下一個階段的談判，爭取對台灣更公平合理的待遇，行政院在這方面有所準備。

蕭美琴說，第二是要面對貿易逆差的問題，未來中長期而言，要檢視跟調整現行能源、原物料等等的國際採購模式，同時也要協助產業進行全球佈局，讓國內的產業升級，在全球競爭下克服當前挑戰。她說，「我們相信只要我們更有競爭力，更無法替代，我們也將能在當前的風雨當中，就像保生大帝所帶給大家的精神一樣，在風雨當中轉型成為風調雨順，國泰民安的台灣」。

蕭美琴指出，賴總統今天也特別在官邸邀請ICT產業座談，討論第一線的需求，明天他也將邀請中小以及微型企業和傳統產業來進一步交換意見。蕭美琴說，她相信賴總統對守護台灣經濟持續繁榮的使命，以及台灣的穩定安全，都有非常強烈的信心。

蕭美琴表示，大家有一個共同的信仰，就是要作為世界良善的力量，慈善待人，慈悲為懷，一起來為一個平順的台灣，為一個成功的台灣，為一個更有實力的台灣來共同努力。

此外，蕭美琴提到，她前幾天在社群媒體分享吃潤餅的照片，引起批評。她澄清，該照片大概一週前就拍好，排程清明節發布與大家一起度過重要傳統民俗活動，她對造成各界誤解特別表達歉意，希望焦點回到當今情勢的挑戰與回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法