為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    嗆中國國民黨「台灣關稅干你什麼事」 曹興誠：重中之重先罷藍委

    聯電前董事長曹興誠出席「桃園罷免愛成功千人連署活動」時說，中國國民黨若不改成「台灣國民黨」，沒資格講任何事情。（記者黃政嘉攝）

    聯電前董事長曹興誠出席「桃園罷免愛成功千人連署活動」時說，中國國民黨若不改成「台灣國民黨」，沒資格講任何事情。（記者黃政嘉攝）

    2025/04/05 20:13

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕美國對台灣課徵32％對等關稅，行政院長卓榮泰提出9大面向、20項措施共880億協助方案，下週邀請國會朝野共商國是，而國民黨喊堅持5大方向，對此，聯電前董事長曹興誠說，中國國民黨若不改成「台灣國民黨」，沒資格講任何事情，國家利益重中之重就是要先罷免掉藍委，讓他們不能講話。

    「台灣關稅高低，干你什麼事？」曹興誠今天出席「桃園罷免愛成功千人連署活動」時批評，中國國民黨掛著中國，明明替中國講話，有什麼資格管台灣事情？大罷免要讓大家了解，國民黨所做所為是出賣台灣，對台灣關心都是假的，戰鬥藍發起人趙少康說戰鬥，但敵國在對岸，台北市長蔣萬安不敢講誰是敵國，每天戰鬥、戰鬥，是對自己人戰鬥，在製造內亂、內鬥，這種人有什麼資格對台灣講話。

    對於國民黨提出的條件是否影響大罷免氛圍？曹興誠認為不會，他說，大罷免就是要保衛台灣，任何立委替中國做事，不保衛台灣，都沒資格講話，是搗蛋而已。國家利益重中之重，就是要先罷免掉藍委，現在台灣的重中之重，別的都能擺地下，但罷免一定要完成，因為內賊、共匪手伸到國會，再不清除掉，國家就亡了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播