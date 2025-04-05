嗆中國國民黨「台灣關稅干你什麼事」 曹興誠：重中之重先罷藍委

聯電前董事長曹興誠出席「桃園罷免愛成功千人連署活動」時說，中國國民黨若不改成「台灣國民黨」，沒資格講任何事情。（記者黃政嘉攝）

2025/04/05 20:13

〔記者黃政嘉／桃園報導〕美國對台灣課徵32％對等關稅，行政院長卓榮泰提出9大面向、20項措施共880億協助方案，下週邀請國會朝野共商國是，而國民黨喊堅持5大方向，對此，聯電前董事長曹興誠說，中國國民黨若不改成「台灣國民黨」，沒資格講任何事情，國家利益重中之重就是要先罷免掉藍委，讓他們不能講話。

「台灣關稅高低，干你什麼事？」曹興誠今天出席「桃園罷免愛成功千人連署活動」時批評，中國國民黨掛著中國，明明替中國講話，有什麼資格管台灣事情？大罷免要讓大家了解，國民黨所做所為是出賣台灣，對台灣關心都是假的，戰鬥藍發起人趙少康說戰鬥，但敵國在對岸，台北市長蔣萬安不敢講誰是敵國，每天戰鬥、戰鬥，是對自己人戰鬥，在製造內亂、內鬥，這種人有什麼資格對台灣講話。

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對於國民黨提出的條件是否影響大罷免氛圍？曹興誠認為不會，他說，大罷免就是要保衛台灣，任何立委替中國做事，不保衛台灣，都沒資格講話，是搗蛋而已。國家利益重中之重，就是要先罷免掉藍委，現在台灣的重中之重，別的都能擺地下，但罷免一定要完成，因為內賊、共匪手伸到國會，再不清除掉，國家就亡了。

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