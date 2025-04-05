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    桃園宣講力挺反共保台 曹興誠高喊「大罷免一定成功！」

    桃園市楊梅區「桃園罷免愛成功」千人連署活動，聯電創辦人曹興誠壓軸宣講。（記者黃政嘉攝）

    桃園市楊梅區「桃園罷免愛成功」千人連署活動，聯電創辦人曹興誠壓軸宣講。（記者黃政嘉攝）

    2025/04/05 19:45

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體罷免立委涂權吉團隊今天下午在楊梅區錫福宮舉辦「桃園罷免愛成功」千人連署活動，聯電創辦人曹興誠壓軸宣講，喊大罷免一定會成功！他說，大罷免都是人民自己跳出來，沒有人逼，過去國民黨戒嚴38年，人民被欺壓，現在公民應自己維護民主人權。

    儘管下雨，活動仍聚集上百位鄉親到場關心，台下高舉宣傳板，齊呼「桃園罷免愛成功」、「罷免成功、人民幸福」，帶動全台連署罷免熱度。

    曹興誠表示，2018年中共修憲稱台灣是中國不可分割的一部分，搞法律戰，現在又軍演恐嚇台獨，有名有姓的包括他一個，「我根本不怕」今天在台灣，每個人都是台獨，「本來我們是廟公，中共是乞丐」中配亞亞劉振亞言論反而是乞丐趕廟公，如果台灣被中國沒收，消滅國家，這怎麼可以？

    曹興誠談到，國民黨立委去中共人民大會堂拜見王滬寧，立委王鴻薇在中國媒體受訪時，將時任總統蔡英文稱台灣領導人，都是自貶國格，不該讓這些立委拿人民的納稅錢，卻貶抑國家，人民不能接受這些事。

    曹興誠也說，中共是不尊重人權的，即使當外交、國防部長都可以馬上被消失，中共之所以可以在中國崛起，主要就是中國文化不講民主、人權，每個王朝都是專制，都是壓迫老百姓建立的，所以皇朝是流氓，人民淪賤民，台灣是民國，民在國之上，「我們是公民、是國家的主人。」

    「大罷免一定會成功！」曹興誠說，因為女性志工比例很高，她們都很堅持大罷免要拚到成功，並打趣說「男性都靠不住」結果自己也笑場，他說，若罷免失利，台灣就被藍白國會亂搞，淪為現在不自由的香港。

    立委林玉琴與政治工作者周軒也一同力挺連署罷免，林月琴表示，藍白聯手刪了中央總預算3000多億元、凍結2000多億元，其中，她關心的癌症篩檢預算，本來多編40億元，還有小朋友育兒津貼、產檢假育嬰等等皆受影響，她請求大家，連署不只是自己簽，也要請親朋好友簽，幫助國會回到正常。

    周軒列舉罷免涂權吉3大好處，包括能罷免掉不專業立委，涂權吉今年1、2月亂砍中央政府總預算3000多億元，人民憤怒發現福利受損，因應美國總統川普關稅戰的經費也不見了；第２，依目前熱度，若罷掉涂，徐巧芯、葉元之、王鴻薇也都能罷免成功；第三，國民黨團總召傅崐萁帶一票藍委去中國跟王滬寧握手拜見，藉此跟中國要好處，罷涂成功，可讓傅的底氣少一分，他喊，罷涂就是罷傅。

    政治工作者周軒宣講。（記者黃政嘉攝）

    政治工作者周軒宣講。（記者黃政嘉攝）

    立委林月琴開場邀鄉親連署不只是自己簽，也要請親朋好友簽，幫助國會回到正常。（記者黃政嘉攝）

    立委林月琴開場邀鄉親連署不只是自己簽，也要請親朋好友簽，幫助國會回到正常。（記者黃政嘉攝）

    儘管下雨，活動仍聚集上百位鄉親到場參與。（記者黃政嘉攝）

    儘管下雨，活動仍聚集上百位鄉親到場參與。（記者黃政嘉攝）

    儘管下雨，上百位鄉親仍到場參與。（記者黃政嘉攝）

    儘管下雨，上百位鄉親仍到場參與。（記者黃政嘉攝）

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