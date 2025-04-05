「456民主親子童樂會」台中登場 澳門女婿一家連署罷免親中立委

「全國罷免」辦公室週兩天在台中火車站前廣場舉行「456民主親子童樂會」。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/05 19:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「全國罷免」辦公室週末兩天在台中火車站前廣場舉行「456民主親子童樂會」，中市6個藍委罷團也到場設攤，連署熱烈，有澳門陳先生娶台灣妻子，今天與妻子、小姨子、岳母都前來參與罷免連署，陳先生說自己逃來台灣，看到親共立委，真得會擔心台灣會被併吞。

也有中二選區民眾連署，強調顏家當立委世襲很久了，沒有為民服務，只有為家族事業和國民黨服務，雖然會害怕，但是為了台灣還是要奮戰。

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台灣女婿、澳門人陳先生說，「台灣真得比中國好很多！」自己已經從澳門逃到台灣，看到藍白立委在立院凍刪國防國安預算，真得擔心台灣會被中國併吞，台灣真得需要更好的立委；妻子也說，兩人住台北，這次返鄉回台中，趕緊來連署罷免。

民主親子童樂會中二二八遺屬王克雄、台中「女力護國」發言人顏雯馨牙醫師，以及罷團都到場宣講，王克雄描述二二八受難者經歷，如果中共出現在台灣，是再一次二二八事件；全國罷免協會理事長賴建興也指，台灣國防與國安預算被藍白立委聯手凍刪有1000多億，占了全部預算比例逾30%，眼見中國的國防國安預算不設限，天天軍機、軍艦繞台，台灣如何能和平。

顏雯馨則指藍白立委凍刪預算，連自己凍刪哪些預算都不知道，以性別平等業務經費被凍刪，藍白立委以學校仍有性平事件而凍刪，更造成業務單位沒錢做防治，最近台中市出現小學棒球隊狼教練性侵小球員，市長事後才知道，更無道歉，台中市藍委對於業務費被凍刪也無動於衷，令人氣憤。

罷團把握連假，在台中火車站舉標語、設攤罷免連署。（記者蔡淑媛攝）

台中「女力護國」發言人顏雯馨牙醫師到場宣講。（記者蔡淑媛攝）

二二八遺屬王克雄指出，如果中共出現，將造成台灣再受一次二二八事件。（記者蔡淑媛攝）

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