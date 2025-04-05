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    首頁　>　政治

    羅廷瑋稱「沒過這關怎麼辦」罷團打臉擁房產、收租還賣慘博同情

    中六選區，志工在三民路上、全聯超市前懸掛「罷免羅廷瑋，台中回正軌」布條，5日發現布條被剪，不翼而飛。（罷團提供）

    中六選區，志工在三民路上、全聯超市前懸掛「罷免羅廷瑋，台中回正軌」布條，5日發現布條被剪，不翼而飛。（罷團提供）

    2025/04/05 18:24

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市中六選區立委羅廷瑋日前邀同黨立委徐巧芯為他站台，指羅廷瑋曾找她心理諮商「背著一家七口，沒過這關怎麼辦」，罷團昨打臉羅廷瑋坐擁4間房屋，店面還能出租，今天再指當地房產一間市值逾2000萬、房租4萬，並曝光羅擁有16張保單，卻「賣慘」博同情。

    罷團「敲羅行動」表示，羅廷瑋以「三寶爸」人設，搏取選民的信任，選上立委後凍刪親子預算，在立院打駕鎖喉，當溥崐萁的小弟，親中賣台、違法亂政，更耍官威、霸凌醫護，看不到他為中六選區（中、西、東、南區）爭取什麼建設，人設崩壞。

    台中牙醫師、「女力護國」發言人顏雯馨更批羅廷瑋，選舉時打出親子友善，但在擔任市議員時對女同事做年齡、性別及外貌的羞辱，做肢體擠十壓，還賣慘被罷免一家七口怎麼辦，實際上不但擁有4座房產，更是包租公，被爆料後仍在裝可憐，沒有道歉，還稱以賣牛肉麵為榮，顏雯馨強調，大家不是在講他的背景，而是要罷免不適任立委，「我以羅廷瑋是台中立委為恥！」

    「敲羅行動」罷團指出，短短這4天罷免連署已累積4000份，突破2萬2000份，連假期罷免連署比平日增2成，但距安全門檻仍有距離，罷免二階已經在倒數，呼籲選民趕取來連署。

    罷團也指，志工在三民路上、全聯超市前懸掛「罷免羅廷瑋，台中回正軌」布條，5日也發現布條被剪，不翼而飛，但罷團強調，剪得了布條，剪不了罷免的決心。

    罷團在456童樂會設攤，罷免連署熱烈。（記者蔡淑媛攝）

    罷團在456童樂會設攤，罷免連署熱烈。（記者蔡淑媛攝）

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