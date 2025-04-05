沈伯洋曝遭阿伯襲擊 與黃捷、吳沛憶到花蓮聲援罷免傅崐萁

民進黨立委沈伯洋、黃捷、吳沛憶等3名《加開零食會》的YT成員，與網紅八炯在花蓮為罷免傅崐萁的公民團體加油打影。（記者王錦義攝）

2025/04/05 18:09

〔記者王錦義／花蓮報導〕大罷免愈來愈熱，最近也經常傳出罷團志工遭受暴力攻擊案件，民進黨立委沈伯洋也被不明阿伯用貓手套丟頭。他今天到花蓮聲援罷免傅崐萁時受訪說，傅崐萁在地方上不斷的操作仇恨，想要把行動講成藍綠對決，這是令人很悲傷的。

沈伯洋在臉書發文說，昨晚去寵物展，戴著貓手套揮手，結果有位阿伯騎腳踏車把手套直接抽走，往他頭上丟，然後馬上騎走，他覺得志工們每天面對這些辛苦了。沈伯洋今天與立委黃捷、吳沛憶等3名《加開零食會》的YT成員，還有網紅八炯在花蓮為罷免傅崐萁的公民團體加油打氣，很多民眾紛紛上前要求拍照、合影、簽名。

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沈伯洋說，國民黨最喜歡講說這個罷免是仇恨式罷免，但其實從頭到尾，公民團體都是因為愛花蓮，因為愛這片土地才站出來，公民團體在意的是能不能把這些只跟中國站在一起的人，讓親中者不要成為台灣的代表，這些人站出來，只是想要讓這塊土地變好。

所以真正在操作仇恨的，其實都是國民黨跟傅崐萁，沈伯洋說，傅崐萁在地方上不斷的操作仇恨，長期霸佔、砍斷花蓮的資源，然後讓花蓮人感覺到說是執政黨才是這個被仇恨的對象，這其實都是國民黨要去操作的，像他自己做為一個政治素人才1年而已，竟然可以在全國有那麼高的仇恨值，每天面臨的惡意，感覺好像從政十年一樣。

但明明罷免團體是希望這個土地變好，希望說親共的勢力，不要再留在台灣，希望親中者可以滾出國會，沈伯洋說，罷免活動根本就不是說要讓民進黨過半或取回席次什麼之類的，罷團並不在意這件事情，只是想要讓正常的立法委員能夠出來，搞不好花蓮傅崐萁罷掉了，回來的還是國民黨啊。

「到最後能不能認同民進黨那是民進黨自己要努力的事情，這個並不是公民團體在意的事情」，沈伯洋說，大家最關心的事情是只要有個正常人就好，只要是能夠不要賣掉這片土地的人就好，所以他們只是在後面支援公民團體，希望大家能夠站出來，來罷免傅崐萁，讓大家知道傅崐萁的惡，讓花蓮能夠改變，真正的重新走回正軌。

民進黨立委沈伯洋、黃捷、吳沛憶到花蓮為罷免傅崐萁的公民團體加油打氣。 （記者王錦義攝）

民進黨立委沈伯洋、黃捷、吳沛憶與網紅八炯在花蓮為罷免傅崐萁的公民團體加油打氣，很多民眾紛紛上前要求拍照、合影、簽名。 （記者王錦義攝）

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