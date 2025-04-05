出席花蓮首場黑熊親子園遊會 沈伯洋批傅崐萁拿外交情勢政治操作

黑熊學院今、明兩天在花蓮文創園區舉行「黑熊森友會」園遊會，《加開零食會》三位YT民進黨立委沈伯洋、黃捷及吳沛億（右到左）到花蓮參加。（記者王錦義攝）

2025/04/05 17:11

〔記者王錦義／花蓮報導〕黑熊學院今、明兩天在花蓮文創園區舉行「黑熊森友會」園遊會，民進黨立委沈伯洋帶著家人參加，媒體詢問傅崐萁批美國對台灣課32％對等關稅一事，他回應說，關稅調整一定要談，而且要降到刀口上，但傅崐萁主導的立院連官員出國經費都砍掉，傅崐萁把外交情勢拿來做國內政治操作，這是很要不得的事。

沈伯洋說，台灣面臨關稅，朝野應該共同一致對外，面臨關稅有兩個方向，一是外交怎麼協調，二是內部如何因應。現在國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍在那邊協調；內部的話補貼要特別預算，需要朝野協商，對外也需要預算，但統刪這麼多出國費用，叫公務員怎麼長期跟對方做交流？明明是藍白惡搞造成外交困境、談判的麻煩，現在又往回放在執政黨身上，很要不得。

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沈伯洋認為，台美貿易順差真的很大，美國的東西賣進來台灣的關稅是不是要調整，是一定要談的事情，關稅調整要降到刀口，會真正意義減少順差，這是比較重要的。貿易談判一定會對國內產業造成影響，同時間也要幫助國內產業，補貼也要平衡。另外，晶片看起來也要繼續課稅，這些都要去協調，他評估至少要一個月，看會不會有比較好的結果。

黑熊學院今、明兩天在花蓮文創園區舉行「黑熊森友會」園遊會，設計多個關卡，像是包紮、防空避難等闖關小遊戲，融入民防知識，不少民眾參加，創辦人沈伯洋也帶著家人到場參加，並到場外附近為罷免團體加油打氣。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦到台中參加大甲媽遶境進香起駕，傅崐萁對於美國調高台灣關稅，痛批民進黨政府賤賣台灣、送出台積電，卻只換來高關稅，不但把台灣家底敗光，還將人民推向戰火，是台灣的浩劫。

黑熊學院今、明兩天在花蓮文創園區舉行「黑熊森友會」園遊會，吸引許多家長帶著小孩參加。（記者王錦義攝）

黑熊學院今、明兩天在花蓮文創園區舉行「黑熊森友會」園遊會，吸引許多家長帶著小孩參加。（記者王錦義攝）

黑熊學院今、明兩天在花蓮文創園區舉行「黑熊森友會」園遊會，吸引許多家長帶著小孩參加。（記者王錦義攝）

黑熊學院今、明兩天在花蓮文創園區舉行「黑熊森友會」園遊會，吸引許多家長帶著小孩參加。（記者王錦義攝）

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