川普關稅衝擊 民眾黨團要求政院4/8專案報告

美國對台課徵32%關稅。（路透）

2025/04/05 16:57

〔記者李文馨／台北報導〕美國對台課徵32%關稅，民眾黨團今（5日）下午發函至立法院長韓國瑜辦公室，建請韓國瑜應於下週一（7日）召集黨團協商，並要求政院盡速在8日立法院會就「賴政府對美嚴正交涉的內容與結果」、「爭取關稅豁免或貿易協議」等面向提出專案報告。

民眾黨團函文內容表示，根據各類商品出口金額評估，川普關稅戰2.0將首先衝擊資通訊產品，終端組裝製造業如筆電品牌廠、網通、面板，傳統產業如成衣、高爾夫球頭、汽車零組件等產業亦將承擔高額關稅；儘管少部分成本可轉嫁至供應鏈，沉重的關稅壓力仍超乎預期，企業紛紛下修獲利預估，諸多投資機構亦下調部分台灣出口導向企業的評級，不利吸引外資。

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民眾黨團指出，原本獨占鰲頭之台灣電子零組件、機械業者，將因為美國政策處於極度不利競爭環境；台灣產業將遭受重創，但行政院卻反應龜速，僅能端出最末端的經費補助，而政院4日宣布投入880億元因應，內容空洞至極。

函文也指出，行政院「舊瓶裝新酒」將原本行政方案調整上架，毫無國家宏觀布局、不見出口轉型調整藍圖、更缺乏實質強化與其他經濟體之互惠交流方式，及短、中、長期全球新政經情勢的策略及運作戰略，均可見卓內閣團隊毫無警覺又缺乏緊急應變能力。

對於行政院宣稱「已啟動與美方全方位溝通」，但根本無法直通核心決策圈，談判沒方向、打點不到位，致使錯失先機，4日慢了一天的因應記者會上，卓榮泰自曝其短、一籌莫展，更使國人與台灣產業界陷入集體焦慮。

民眾黨團建請韓國瑜7日召集協商，要求政院盡速於8日院會提出專案報告，報告內容應包含賴政府對美嚴正交涉的內容與結果、進一步爭取關稅豁免或貿易協議、及嚴謹評估協助企業方案、供應鏈調整之全方面準備。

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