對等關稅衝擊台中工具機產業 市府將成立「專案小組」因應

美國對等關稅衝擊台中市工具機產業，示意圖，圖中人物與新聞無關。（市府提供）

2025/04/05 16:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國總統川普宣布「對等關稅」，對台灣課徵32%關稅，台中市經發局表示，對台中市的工具機、手工具、關鍵零組件等產業影響最大，台中聚集全台7成手工具機產業，是台灣工具機產業重鎮，對美出口占比是全國5成，約有18.9億美元，直接衝擊產品在美國的價格競爭力。

經發局說明，美國提高關稅，台中以出口導向的製造業將首當其衝，尤其是出口終端產品，以現階段掌握超過300家台中相關產業資料，業者商品以出口美、歐為主，且以中間商品為大宗，所以各產業受影響程度不一。

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以工具機產業為例，台中是台灣工具機產業重鎮，根據台灣工具機暨零組件工業同業公會的資料顯示，2024年台灣工具機總出口值約為22.18億美元，其中美國是第二大出口國，出口額3.41億美元，占我國出口總額15.4%，至於關鍵零組件對美出口約占總出口量的7%。

經發局表示，台中聚集全台7成手工具產業產業，2024年台灣手工具產業的出口總值約為37.8億美元，其中對美國的出口占比約為50%，約為18.9億美元。

行政院昨日召開「川普關稅因應說明會」，宣布8日正式啟動我國出口供應鏈支持方案，市府將持續掌握中央政府各項協助方案，並成立專案小組，協助對接中央資源，降低產業受到美國提高關稅的衝擊。

經發局指出，美國對台灣課徵32%重稅，直接衝擊我方相關產品在美的價格競爭力，衝擊台中市工具機產業甚大，市府將成立「專案小組」，針對台中產業出口競爭力受美方關稅影響程度，主動了解公會與廠區代表需求，並委辦智庫專案計畫研究以為因應，協助產業共度難關。

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