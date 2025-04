「台灣真的不需要獨裁者紀念堂」 民團籲今年關閉中正紀念堂體

519行動組合召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇呼籲,政府今年擇期關閉堂體並處理轉型問題,同時應加速處理銅像、中正廟、錢幣等威權象徵。(記者方賓照攝)

2025/04/05 16:21

〔記者李文馨/台北報導〕今年適逢前總統蔣介石逝世50週年,民團發起「台灣真的不需要獨裁者紀念堂」行動,現場有近百位二二八遺族、白色恐怖受難者及家屬等共同參與。召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇呼籲,政府今年擇期關閉堂體並處理轉型問題,同時應加速處理銅像、中正廟、錢幣等威權象徵。

519行動組合、辜寬敏基金會今天在中正紀念堂堂體階梯舉辦「台灣真的不需要獨裁者紀念堂行動」,首先由蔡瑞月基金會透過行動劇模擬受難者行刑槍決現場,現場民眾在堂體階梯前高舉「Taiwan does not need a Dictator Memorial Hall」、「去世五十,清除介石」等標語,並高呼「台灣不需要獨裁者紀念堂,真的!」等口號,最後繞行堂體默哀。

王美琇致詞表示,今年是蔣介石過世50週年,即便在大罷免浪潮中,很多人肯定他的反共,這有他與毛澤東鬥爭的歷史因素;但不能否認的是,蔣介石曾在228和後來長達43年的白色恐怖時期,以威權獨裁統治造成數萬人民被殺害、被關,也造成數十萬個家庭支離破碎,這樣的傷痕已穿透到第二代、第三代,這是鐵一般的歷史事實,「我們不能夠視而不見,也不能夠選擇性地遺忘」。

王美琇指出,今天聚集在這裡是要告訴社會大眾,如果獨裁者紀念堂繼續存在,就是對所有政治前輩與家屬最大的羞辱,也是對民主價值的最大羞辱。她說,台灣的民主自由在亞洲地區名列前茅,怎麼一方面歌頌台灣的民主自由,另一方面卻在首都市中心用這麼大的紀念堂供奉一個獨裁者,台灣要達給世界及後代子孫什麼樣價值錯亂。

王美琇說,「台灣真的不需要一個獨裁者紀念堂」,她也提出3訴求,呼籲政府必須正視,也必須有所作為,第一,請政府在今年擇期關閉堂體;第二,盡速處理中正廟的轉型問題;第三,盡速處理銅像、中正廟、錢幣等威權象徵。

95歲的政治受難者張則周提到,很多人不知道蔣介石在大陸失勢後,心情鬱悶來台,一心反攻大陸、消滅共匪,另外藉著保密防諜的理由,在台屠殺很多無辜民眾。他說,中正紀念堂繼續備受崇拜,卻不知道他是殺人惡魔,今天的運動是轉型正義教育重要一頁,這樣做才能使無辜受害者及其遺族得到少許安慰,呼籲政府盡早關閉堂體大門、撤離銅像,讓社會知道歷史的原貌。

519行動組合、辜寬敏基金會今天在中正紀念堂堂體階梯舉辦「台灣真的不需要獨裁者紀念堂行動」,活動首先由蔡瑞月基金會透過行動劇模擬受難者行刑槍決現場。(記者方賓照攝)

現場民眾在堂體階梯前高舉「Taiwan does not need a Dictator Memorial Hall」、「去世五十,清除介石」等標語,並高呼「台灣不需要獨裁者紀念堂,真的!」等口號。(記者方賓照攝)

