「台灣真的不需要獨裁者紀念堂」 民團籲今年關閉中正紀念堂體

519行動組合召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇呼籲，政府今年擇期關閉堂體並處理轉型問題，同時應加速處理銅像、中正廟、錢幣等威權象徵。（記者方賓照攝）

2025/04/05 16:21

〔記者李文馨／台北報導〕今年適逢前總統蔣介石逝世50週年，民團發起「台灣真的不需要獨裁者紀念堂」行動，現場有近百位二二八遺族、白色恐怖受難者及家屬等共同參與。召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇呼籲，政府今年擇期關閉堂體並處理轉型問題，同時應加速處理銅像、中正廟、錢幣等威權象徵。

519行動組合、辜寬敏基金會今天在中正紀念堂堂體階梯舉辦「台灣真的不需要獨裁者紀念堂行動」，首先由蔡瑞月基金會透過行動劇模擬受難者行刑槍決現場，現場民眾在堂體階梯前高舉「Taiwan does not need a Dictator Memorial Hall」、「去世五十，清除介石」等標語，並高呼「台灣不需要獨裁者紀念堂，真的！」等口號，最後繞行堂體默哀。

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王美琇致詞表示，今年是蔣介石過世50週年，即便在大罷免浪潮中，很多人肯定他的反共，這有他與毛澤東鬥爭的歷史因素；但不能否認的是，蔣介石曾在228和後來長達43年的白色恐怖時期，以威權獨裁統治造成數萬人民被殺害、被關，也造成數十萬個家庭支離破碎，這樣的傷痕已穿透到第二代、第三代，這是鐵一般的歷史事實，「我們不能夠視而不見，也不能夠選擇性地遺忘」。

王美琇指出，今天聚集在這裡是要告訴社會大眾，如果獨裁者紀念堂繼續存在，就是對所有政治前輩與家屬最大的羞辱，也是對民主價值的最大羞辱。她說，台灣的民主自由在亞洲地區名列前茅，怎麼一方面歌頌台灣的民主自由，另一方面卻在首都市中心用這麼大的紀念堂供奉一個獨裁者，台灣要達給世界及後代子孫什麼樣價值錯亂。

王美琇說，「台灣真的不需要一個獨裁者紀念堂」，她也提出3訴求，呼籲政府必須正視，也必須有所作為，第一，請政府在今年擇期關閉堂體；第二，盡速處理中正廟的轉型問題；第三，盡速處理銅像、中正廟、錢幣等威權象徵。

95歲的政治受難者張則周提到，很多人不知道蔣介石在大陸失勢後，心情鬱悶來台，一心反攻大陸、消滅共匪，另外藉著保密防諜的理由，在台屠殺很多無辜民眾。他說，中正紀念堂繼續備受崇拜，卻不知道他是殺人惡魔，今天的運動是轉型正義教育重要一頁，這樣做才能使無辜受害者及其遺族得到少許安慰，呼籲政府盡早關閉堂體大門、撤離銅像，讓社會知道歷史的原貌。

519行動組合、辜寬敏基金會今天在中正紀念堂堂體階梯舉辦「台灣真的不需要獨裁者紀念堂行動」，活動首先由蔡瑞月基金會透過行動劇模擬受難者行刑槍決現場。（記者方賓照攝）

現場民眾在堂體階梯前高舉「Taiwan does not need a Dictator Memorial Hall」、「去世五十，清除介石」等標語，並高呼「台灣不需要獨裁者紀念堂，真的！」等口號。（記者方賓照攝）

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