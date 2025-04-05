為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    因應美國關稅衝擊 黃偉哲：成立產業對話平台

    對於美國關稅亦將衝擊地方產業，台南市長黃偉哲擬將成立產業對話平台，協助業者應對策略。（台南市府提供）

    對於美國關稅亦將衝擊地方產業，台南市長黃偉哲擬將成立產業對話平台，協助業者應對策略。（台南市府提供）

    2025/04/05 14:28

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於美國總統川普宣布將對多國課徵對等關稅，台灣亦受到衝擊，台南市長黃偉哲在臉書發文表示，市府將儘速成立產業對話平台，協助產業因應關稅衝擊。

    黃偉哲表示，因應美國政府最新的關稅政策影響，行政院已提出總經費880億的出口供應鏈因應方案。針對瞬息萬變的國際局勢，我們將會在最快的時間成立產業對話平台，邀集受到衝擊的相關產業，與市府經發局、農業局、勞工局、財稅局等相關局處，全力協助產業因應對等關稅的衝擊。

    市府表示，預於明天開會討論，再對外說明相關作為。

    黃偉哲此篇貼文意外引發網友論戰。網友留言：「政府就這樣讓川普拿捏住！以後會要更多」、「所以又要撒錢了嗎」、「重點是為什麼又要多花人民納稅錢880億」、「股市最誠實，下星期一就知道政府對策有沒有用」。

    另有網友留言：「請降低外國車關稅」、「看來只剩餐飲能暫時撐盤了」、「一堆只有仇恨的酸民，如果政府不貼補弱勢產業，我們就來看看多少人要失業，就希望不要是你們了」、「有沒有一種可能？聯共制美？」

    也有人說，全世界的問題大家都在討論，有因應對策才是，不是幸災樂禍，要共同渡過，其他黨派有什麼好點子講出來大家參考，不要人家炒這個，你們就搧風點火的！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播