因應美國關稅衝擊 黃偉哲：成立產業對話平台

對於美國關稅亦將衝擊地方產業，台南市長黃偉哲擬將成立產業對話平台，協助業者應對策略。（台南市府提供）

2025/04/05 14:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於美國總統川普宣布將對多國課徵對等關稅，台灣亦受到衝擊，台南市長黃偉哲在臉書發文表示，市府將儘速成立產業對話平台，協助產業因應關稅衝擊。

黃偉哲表示，因應美國政府最新的關稅政策影響，行政院已提出總經費880億的出口供應鏈因應方案。針對瞬息萬變的國際局勢，我們將會在最快的時間成立產業對話平台，邀集受到衝擊的相關產業，與市府經發局、農業局、勞工局、財稅局等相關局處，全力協助產業因應對等關稅的衝擊。

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市府表示，預於明天開會討論，再對外說明相關作為。

黃偉哲此篇貼文意外引發網友論戰。網友留言：「政府就這樣讓川普拿捏住！以後會要更多」、「所以又要撒錢了嗎」、「重點是為什麼又要多花人民納稅錢880億」、「股市最誠實，下星期一就知道政府對策有沒有用」。

另有網友留言：「請降低外國車關稅」、「看來只剩餐飲能暫時撐盤了」、「一堆只有仇恨的酸民，如果政府不貼補弱勢產業，我們就來看看多少人要失業，就希望不要是你們了」、「有沒有一種可能？聯共制美？」

也有人說，全世界的問題大家都在討論，有因應對策才是，不是幸災樂禍，要共同渡過，其他黨派有什麼好點子講出來大家參考，不要人家炒這個，你們就搧風點火的！

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