批財經內閣、國安團隊有問題 國民黨提內閣改組

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅達32％，行政院長卓榮泰指出，他下週將主動邀請國會朝野共商國是，期待朝野以最大的共識、最快速度編列特別預算。（資料照）

2025/04/05 14:06

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅達32％，行政院長卓榮泰指出，他下週將主動邀請國會朝野共商國是，期待朝野以最大的共識、最快速度編列特別預算。立法院國民黨團書記長王鴻薇今日指出，包括財經內閣、國安團隊都有很大的問題，應該要撤換；國民黨立委林沛祥認為，卓揆已經完全失去朝野之間的互信基礎，這樣的人做朝野協商一點用都沒有。

王鴻薇表示，美國宣布對台灣課徵對等關稅32％，顯然民進黨政府完全沒有掌握跟準備，現在外界對於內閣是否改組有非常多的討論，尤其是經濟部長郭智輝，在昨天的行政院記者會淪為人形立牌，日前在立法院又被民進黨團總召柯建銘要求不能受訪、發言，「難道經濟部長被下封口令？顯然目前的財經內閣應該要撤換。」

請繼續往下閱讀...

王鴻薇進一步表示，不光是財經內閣要撤換，賴政府的國安團隊也出現極大的問題，據有參加國安會議的柯建銘表示，最多也不過被課10％的關稅，難道這就是國安團隊掌握到的訊息，跟真實狀況相距甚遠，她認為整個國安團隊都應該要換掉。

林沛祥也說，若真有誠意面對這次的嚴峻挑戰，最直接的方式其實是賴清德總統以執政黨主席的身分召開朝野協商，包括邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌，所有主要的政黨一起來討論，未來國家應怎麼面對這麼嚴峻的挑戰。

林沛祥說，不要一天到晚情緒勒索，平常喊打喊殺，一直說「藍白誤國」， 遇到國際問題的時候又說朝野要一起共同承擔，這種情緒勒索要在野放寬預算的方式很噁心。

他也認為，這880億元不能用追加預算，應該用特別預算的方式，重新再加上去做紓困方案，不要用追加預算這種方式，讓民進黨自己浮編預算的事情解套。

另外，對於桃園市長張善政建議超徵稅收用於紓困轉型等作為因應關稅，王鴻薇則說國民黨團認為可以討論，且普發現金1萬元跟張善政提出來的因應對策毫不違背，可以多加討論。

王鴻薇表示，去年稅收超徵5283億元，普發現金1萬元用掉2300億元，占約40％，超徵稅收裡還有相當多的資金可以讓政府用來因應美國實施對等關稅對於企業的融資補助。且普發現金1萬元也可以對未來可能面臨的經濟衰退，有刺激消費、振興經濟的效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法