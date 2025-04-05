新北市拓銷團參訪荷蘭 考察推動科技產業與市場改建經驗

新北市副市長陳純敬拜訪荷蘭全球半導體領導廠商艾司摩爾（ASML），感謝其選擇投資新北。（新北市經濟發展局提供）

2025/04/05 11:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市副市長陳純敬率領新北拓銷團，繼土耳其及德國兩站行程後，第三站赴荷蘭考察，考察行程涵蓋歐洲創新核心城市阿姆斯特丹、鹿特丹與恩荷芬，除借鏡歐洲先進城市治理經驗，經濟發展局長盛筱蓉表示，市府積極推動市場改建改造及庶民經濟等相關政策，此趟前往參訪享有「全球最美市場」美譽的鹿特丹市場，融合了住宅與商業機能，不僅成為當地城市地標，也成功吸引大量觀光人潮，展現庶民經濟國際化的典範。

陳純敬表示，市府團隊首站拜訪全球半導體領導廠商艾司摩爾（ASML），感謝其選擇投資新北，並歡迎供應鏈夥伴至新北投資深耕，同時，也關心新北企業研揚科技、技嘉科技在歐洲發展與營運情形，致力深化合作關係，強化新北產業的國際競爭力，另前往阿姆斯特丹市政府，針對城市發展進行交流，阿姆斯特丹市政府分享了數百年來的城市發展及規劃經驗，對人口持續成長的新北市而言，是相當寶貴的學習機會。

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陳純敬說，新北市政府為加速產業升級，積極拓展國際合作並向外招商引資，拜訪被譽為「荷蘭矽谷」的恩荷芬高科技園區與園區管理中心、荷蘭企業署及荷蘭光子產業聯盟進行會談，汲取當地先進的產業群聚模式與創新產業培育策略，期盼借鏡園區成功的創新研發模式與產業聚集效應，優化新北國際AI +智慧園區的規劃與運作，提升整體產業競爭力與國際影響力。

盛筱蓉表示，鹿特丹市場在融合建築美學與現代資訊科技應用方面的成功示範，為新北市未來推動「銀河灣計畫」及市場改建專案提供了具體參考，期盼能打造出既滿足市民日常需求，又能吸引國際觀光的城市新地標。

鹿特丹市場建築單位MVRDV總監廖慧昕（右二）向新北市經發局長盛筱蓉（右一）說明該市場整體規劃歷程。（新北市經濟發展局提供）

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