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    綠委前助理捲共諜案 顏擇雅分析「不是壞事」原因

    前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，涉違反國安法訊後20萬元交保。（讀者提供）

    前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，涉違反國安法訊後20萬元交保。（讀者提供）

    2025/04/05 11:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾在前立法院長游錫堃辦公室任職的助理盛礎纓，傳遭中國情報單位吸收外洩機敏資料。對此作家顏擇雅表示，中共本來就是秘密組織，靠秘密行動奪權的，會滲透綠營是再正常不過，這事會強化綠營保密防諜的意識，在挑選幕僚時更重視操守，所以不是壞事。

    顏擇雅在臉書PO文表示，綠營共諜被抓到，一定有人很悲觀，想到1949蔣軍被嚴重滲透的往事，蔣軍當年國防部副部長吳石，中將郭汝瑰，華北剿匪總司令傅作義的左右手閻又文，潛伏胡宗南身邊的「情報後三傑」（周恩來的稱呼）熊向暉、申健、陳忠經，還有淮海戰役落跑竟然繼續受蔣介石信任的韓煉成，等等等，沒有這些中共特工，中共拿下大陸不會那麼勢如破竹，就是有這些慘痛教訓，兩蔣來台後才有了「白色恐怖」。

    顏擇雅指出，綠營共諜一事會不會造成綠營分化，彼此疑神疑鬼？她倒不悲觀。今日和1949一大差異，就是郭汝瑰、吳石等人都是為理想，因為共產主義在1949是深具魅力的意識形態，這種魅力如今已蕩然無存。藍營人士若受中共魅惑，還可以說是為了「中國夢」，綠營人士則只有兩種可能：不是財就是色。

    顏擇雅續指，她認為這事會強化綠營保密防諜的意識，從政者會更加小心身邊誰較禁不起誘惑。人貪不貪財，是本性，而且相處一陣子就可以發現。色的問題不是本性，沒遇到根本不知可否抵抗誘惑，幸好桃花上身，幾乎都會喜形於色，所以旁人也都會發現。要提防也是有辦法的。

    顏擇雅直言，她覺得這事會讓綠營在挑選幕僚時更重視操守，所以不是壞事。

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