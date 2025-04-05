美課32％關稅朱立倫籲停止大罷免 吳靜怡：喊停才是對民主可恥的背叛

媒體人吳靜怡。（圖擷取自 臉書）

2025/04/05 10:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，國民黨主席朱立倫受訪表示，民進黨目前兩岸搞大對抗、國內大罷免，這樣三戰齊發，質問賴清德總統，「是要毀滅台灣嗎？」對此媒體人吳靜怡表示，當國民黨立委對公民罷免喊出「停止」，那才是真正對民主最可恥的背叛！

吳靜怡在臉書PO文表示，面對全球關稅問題，朱立倫和在野黨立委竟高喊：「要促進朝野團結，應該先停止大罷免」，擺出一副威嚇民眾的姿態，彷彿在對公民說「你們不能行使權利，因為這樣社會會撕裂」的態度，搭配網軍和媒體開始帶風向，吳靜怡說，「抱歉，各位黨主席和立委們，我們還沒放棄民主這回事，所以罷免會更努力進行，而你們只想撕裂台灣，國民黨的問題就是雙重標準，對中軟弱，對內強硬，民主何在？」

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吳靜怡指出，近期台灣面臨中國軍演的直接威脅，同時美國對台課徵關稅引發全球關注，然而，國民黨在這兩大議題上的態度卻令人困惑：面對中國軍事威脅時軟弱無力，對美國關稅問題卻喊得震天響，國民黨對中國的飛彈不敢說「停止」，卻對人民的罷免權說「停止」─這不是保護台灣，而是要求人民閉嘴，真不愧是全球戒嚴品牌第一的政黨，這種雙重標準不僅是政治語言上的誤導，更暴露了國民黨在國家安全與民主價值上的矛盾立場，對台灣民主構成潛在威脅。

吳靜怡續指，國民黨在美國對台課徵32%關稅的議題上卻表現得異常激進，國民黨立委頻頻在社群媒體上批評民進黨政府，並高呼「放下對立，停止大罷免」，試圖將關稅問題與國內政治連結，美國關稅確實對台灣經濟造成影響，但與中國軍演對國家安全的直接威脅相比，請問哪個更為迫切且嚴重？國民黨是否將經濟利益置於國家安全之上？經濟固然重要，但若連主權與安全都無法保障，經濟發展又從何談起？國民黨的優先級錯亂，顯示其在國家利益上的判斷存在嚴重偏差，這不僅是對民主權利的漠視，更像是在對人民說「請閉嘴」。

吳靜怡分析，川普掀起的關稅風暴不僅衝擊全球貿易，更對台灣經濟構成嚴峻考驗，雖然中國也是對美國的關稅表示強烈反對、日本增加各種措施緩解產業壓力，但台灣不能再只是發表聲明，這不只是經濟挑戰，更要利用地緣政治關係以實力強化談判，政府必須主動出擊積極與美方協商，同時，加速推動產業多元化，減少對單一市場的依賴、即時政策補助穩定信心，台灣應與日本、歐盟等民主盟友建立共同抗衡機制，日本已將此視為「國家危機」，台灣更不能掉以輕心。這正是深化區域戰略合作、提高國際談判籌碼的契機，唯有理性應對、產業轉型，台灣才能在變局中站穩腳步，避免再次成為大國博弈下的犧牲品。

吳靜怡直言，民主不是包袱，而是台灣最堅實的盾牌，對民主喊「停止」的人，才真正該被人民罷免，罷免是我們的憲政權利，也是捍衛台灣的第一步，連署，不能停！

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