川普拋關稅震撼彈 杜奕瑾：建議採取台美雙邊零關稅談判策略

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

2025/04/05 10:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日宣布向各國徵收「對等關稅」，引發國際議論，隨後他也首度暗示，如果其他國家能提供一些「極佳、非凡的」（phenomenal）的東西，他對於降低關稅持開放態度。對此台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，建議採取「台美雙邊零關稅」談判策略。

杜奕瑾在臉書PO文表示，台灣與美國是經濟體量懸殊的貿易夥伴。若僅以進出口逆差或單項產品貿易來討論關稅安排，容易陷入枝節、無法就全局達成具體成果。尤其在當前國際局勢不確定的情況下，延遲談判對台灣經濟將帶來實質損失，台灣應審慎檢視目前對美進口的關稅措施，是否仍有必要從產業或經濟角度維持保護政策。若無明確必要，應果斷利用對美投資與技術合作作為籌碼，主張雙邊同時零關稅，以最短時間達成成果。

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杜奕瑾建議，具體作法為，穩住主要對美外銷產業，保障企業在美市場的競爭力；對受衝擊的本地產業提供轉型或補貼支持。前者著眼於「如何賺錢」，後者則是「如何止血」；從總體經濟效益來看，前者的經濟貢獻效益遠高於後者所需要補償。只要稅率優勢能夠穩住，不但台灣出口產業能持續成長，也將吸引更多國際企業將供應鏈移至台灣，作為進入美國市場的前哨基地。

杜奕瑾指出，以目前美國決策風格而言，談判策略不宜過於技術複雜。必須用簡單、直接、效果導向的論述方式切入，而非斤斤計較公式是否公平。重點在於說出美方能接受、能立刻聽懂的語言，建議以四個論述主軸，建立對美有說服力的談判話語體系：1. 關稅壁壘角度：說明台灣已準備好撤除對美的關稅，並要求對等待遇。2.工作機會角度：強調台灣企業對美國當地創造的就業機會與訓練人才貢獻。3.製造業復興角度：具體說明台灣如何支持美國的高科技與基礎製造業重建（如半導體、零組件、AI供應鏈）。4.擴大採購角度：台灣將持續擴大採購美國能源、農產品與汽車，平衡貿易結構，創造雙贏。

杜奕瑾續指，以上這些論點，目的都在於消除美方「抽關稅才公平」的心防與政治壓力，戰略說帖是：台積電在台灣，為全球AI與高科技發展提供公平、可信賴的關鍵支撐，台灣勢必將審慎經營與各國的產業與資本聯盟，這不只是經濟問題，更是地緣政治信任體系的核心。

杜奕瑾直言，時間就是產業競爭力，若無法迅速完成與美國的關稅安排，相關產業將加速轉向已達成自由貿易安排的其他國家或地區，對台灣不利。此刻是美國東岸週五白天，正是可以推進談判、爭取成果的關鍵窗口。台灣應把握時機，迅速提出具體、可行、對美有利的雙邊零關稅方案。

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