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    IPAC譴責中國軍演「蓄意升級、挑釁在先」 林佳龍籲民主國家團結面對

    外交部長林佳龍表示，台海和平與穩定對全球安全與繁榮不可或缺，呼籲民主國家團結面對中國軍事威脅。 （資料照）

    外交部長林佳龍表示，台海和平與穩定對全球安全與繁榮不可或缺，呼籲民主國家團結面對中國軍事威脅。 （資料照）

    2025/04/05 09:44

    〔記者黃靖媗／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）昨（4）日發布聲明，譴責北京近日在台灣周邊進行軍演，指出中國人民解放軍東部戰區的行動是蓄意升級、挑釁在先，毫無正當性。外交部長林佳龍表示，台海和平與穩定對全球安全與繁榮不可或缺，呼籲民主國家團結面對中國軍事威脅。

    IPAC透過聲明指出，北京針對台灣不斷升級的挑釁行動已持續多時，國際社會不能袖手旁觀，任由台海現狀被蠶食破壞，使台灣人民與國際穩定蒙受其害。

    IPAC也呼籲，各國政府譴責中國解放軍的軍事行動及暴力言論，並再次敦促國際社會制定協調一致的應對方案，以防止局勢進一步惡化。

    外交部指出，IPAC聲明目前已有來自全球25國及歐洲議會共43位跨黨派國會議員及政要連署，顯示國際社會對維護台海和平與穩定的高度重視及一致共識。

    外交部長林佳龍表示，歡迎及感謝理念相近友人以具體行動為台灣發聲，並呼籲民主國家團結面對中國軍事威脅。

    林佳龍也重申，台海和平與穩定對全球安全與繁榮不可或缺，台灣將持續與國際社會攜手捍衛自由與開放的印太地區。

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