政院因應川普關稅記者會郭智輝呆坐全場不講話 國民黨批養老部長

針對行政院長卓榮泰昨率相關部會首長，就美國宣布對台灣課徵32%對等關稅，召開記者會說明評估與因應措施，國民黨副發言人康晉瑜質疑經濟部長郭智輝（右三），當其他部會首長親自上陣回應時，主掌國家經濟發展大計的郭智輝竟然從頭到尾呆坐原地、不發一語，已成「養老部長」。（資料照）

2025/04/05 09:23

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院長卓榮泰昨率相關部會首長，就美國宣布對台灣課徵32%對等關稅，召開記者會說明評估與因應措施，國民黨副發言人康晉瑜質疑經濟部長郭智輝，當其他部會首長親自上陣回應時，主掌國家經濟發展大計的郭智輝竟然從頭到尾呆坐原地、不發一語，已成「養老部長」，奉勸郭智輝「如果不做事，快滾好嗎？」

康晉瑜表示，行政院昨日的記者會內容空洞不堪，以為只要砸大錢880億就能解決關稅衝擊，但更令人意外的是，過去在立法院宛如「養老部長」且一問三不知的郭智輝，完全回答不出來經濟部的預算有多少，面對水價是否調漲問題直言「不知道」、「還要研討」，還需要立法院民進黨團總召柯建銘出來護航代為宣佈「不可能漲」。

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康晉瑜並指出，面對美方關稅危局，既然郭智輝都已經親自出席記者會了，卻交由經濟部次長何晉滄簡報，「難道現在經濟部長秉持『不做事，就不會做錯事』，『不說話，就不會說錯話』的躺平原則？直接不說話、不再需要對民意負責，回應產業界憂心？」

他還說，外媒預估32%對等關稅恐將影響台灣對美出口減少約63％，讓GDP收縮3.8％，預計下週一台股開盤將面臨空前重擊，美國關稅所帶來的國家巨大挑戰在前，國家部會首長應該回應民眾期待，而非潛水、擺爛，郭智輝儼然成為賴政府酬庸成員no.1，「如果不做事，快滾好嗎？」

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