90歲阿嬤也來連署 黃捷服務處2天收近百份連署書

黃捷服務處兩天收了近百份連署書。（取自黃捷臉書）

2025/04/05 09:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕4天清明連假，民進黨立委黃捷高雄服務處不休假，每天都有專人在場服務，提供民眾現場簽署罷藍委二階連署書，前兩天約收了近百份連署書，連90歲阿嬤也來連署！

清明放連假、連署不放假，黃捷高雄服務處連假每天加開，4月3日到4月6日，每天中午12點到晚上6點，服務處都開放提供罷藍委二階連署，現場都有專人服務、現簽現收。地址在前金區中正四路171號。

請繼續往下閱讀...

黃捷表示，雖然高雄能收到的連署份數非常有限，但昨天（4日）收到前天的兩倍，還是令人振奮，「各地進度仍然很缺，連假還有兩天，推薦大家多排一個連署站行程，這個假期會格外充實有意義」。

黃捷說，這兩天都有志工來服務處拿35區連署書，自主到各個旅遊景點當游擊隊，非常歡迎大家來拿連署書，讓連署小蜜蜂無所不在。

黃捷透露，有位高齡90歲的阿嬤，搭車到服務處門口，因為行動不便，同行者幫她拿上車填寫，為求嚴謹、字跡工整，來來回回填了3次才完成，但阿嬤不僅沒有厭煩，填完還露出自豪滿足的笑容，她認為又為台灣貢獻了一份心力，讓現場志工都很感動。

黃捷服務處值班人員指出，來服務處想簽連署的民眾多半都是年輕人，至於連署的熱門縣市，印象中除了花蓮，苗栗也不少。

來黃捷服務處簽連署的民眾，多半都是年輕人。（取自黃捷臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法