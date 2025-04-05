加罷免煩惱！謝志偉曝在德簽罷免徐巧芯連署書

駐德代表謝志偉發文指出，他在柏林的活動上看到有幾位台灣女生準備了罷免連署書，在看到也有台北的選區後，也立刻簽下罷免國民黨立委徐巧芯的連署書。（圖擷自臉書）

2025/04/05 09:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免活動如火如荼，二階罷免連署正在衝刺階段，遠在德國的駐德代表謝志偉發文指出，他在柏林的活動上看到有幾位台灣女生準備了罷免連署書，在看到也有台北的選區後，也立刻簽下罷免國民黨立委徐巧芯的連署書。

謝志偉在臉書發文指出，昨晚在柏林，一個推展台灣文化的活動上，幾位台灣女生為大家準備好了罷免案連署書，他一看有台北的選區，「真巧，是個什麼『芯』的」，立刻就連署了。

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謝志偉指出，在小心翼翼填完後，台灣女生詢問他，「大使太太和兩個女兒也能連署嗎？」他立即搖搖頭說：「應該不行吧。」讓她們立刻難掩失望地看著他，有點不知所措，甚至還為此抱歉。不過謝志偉隨即也解釋，「她們3個上上週六已經去柏林定點攤位連署了。應該不能重複吧。」

謝志偉也感嘆，「阿我老婆就是這樣啊！動作比我快。看我在忙，也沒相招，帶著兩女兒就先去連署」。他也直言「照片裏那兩位志工真的令人感動」。

謝志偉也提到，民以食為天，小時候常聽大人說：「呷飽免煩惱！」如今與時並進，這句話的新寫法應是：「加罷免煩惱！」

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