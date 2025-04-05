救國團旅館登記展延5年不覆議 學者批：政院轉型正義做半套

立院於1月三讀「發展觀光條例修正案」，讓救國團的旅館業登記期限展延5年，行政院竟未對此提覆議。圖為救國團經營的劍潭青年活動中心。（資料照）

2025/04/05 06:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕救國團被認定為國民黨附隨組織，不過，藍白挾人數優勢，立院於1月三讀「發展觀光條例修正案」，讓救國團的旅館業登記期限展延5年，行政院竟未對此提覆議。政院轉型正義會報委員、台教會長陳俐甫批評，「轉型正義只做一半」，覆議關乎是非與態度；另名委員、高雄科技大學科技法律所教授羅承宗認為，在重要節日的時候，政府「喊話喊不少」，但從去年520開始，轉型正義的力道已逐漸減低。

立法院2015年三讀修正「發展觀光條例」，救國團青年活動中心等特定對象住宿場所，須在10年內向地方主管機關申請，並完成旅館業登記，才能繼續營業，該落日條款於今年1月21日到期，但藍白聯手為救國團特權解套，立法院1月7日已三讀通過修法，讓救國團再展延5年。

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行政院當時回應表示，救國團在組織、人事、財務及業務上，均曾受國民黨實質控制，屬國民黨的附隨組織，這樣的事實是經過法院確認的。對於無法在10年緩衝期內完成轉型的場所，因再次展「延」而無法即時完成消防、建管、衛生等審查的場所，令人感到憂心。

不過，立院國民黨團對於發展觀光條例「卡案」2個半月，直到3月24日才將其與「警察人員人事條例」一併送到行政院，行政院提覆議期限至4月2日為止，行政院1日僅對「警察人員人事條例」覆議，並未處理「發展觀光條例」。

陳俐甫指出，救國團是國民黨附隨組織，在黨國時代特權經營旅館業，現在還賴著繼續賺錢，這是不正義的延續。雖然現在民進黨在立法院是少數，覆議提了也不會過，但行政院提覆議，關乎「是非觀念與轉型正義的課題」，應該拿出態度。

羅承宗認為，在重要節日的時候，政府「喊話喊不少」，但從去年520開始，「這些苟延殘喘的歷史遺緒，政府也沒太有氣力處理，就是繼續拖著而已」。黨產會9成的業務費被砍，現在轉型正義想處理也處處困難，「而且還是倒退狀態」，轉型正義去威權的力道也逐漸減低。

對於行政院不提覆議，行政院發言人李慧芝表示，從去年520至今，對於立法院通過很多法案，行政院雖不完全認同，但也並非每一案都提覆議，會做整體考量。

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