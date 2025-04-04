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    鄭正鈐赴中領旨禍害台灣！林志潔：2階罷免連署書快來簽

    鄭正鈐赴中國領旨禍害台灣，林志潔號召市民2階罷免連署書快來簽。（照片由林志潔提供）

    鄭正鈐赴中國領旨禍害台灣，林志潔號召市民2階罷免連署書快來簽。（照片由林志潔提供）

    2025/04/04 22:31

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免2階連署進入衝刺階段，雙罷總部今天發出第2波文宣，要市民看清楚立委鄭正鈐赴中國領旨的樣貌，陽明交大法律學者林志潔說，中共都稱和我國是兩岸敵對狀態，我們的國會議員卻屢屢赴中國領旨，禍害自己國家。這樣的立委還不罷下去，呼籲市民連假來簽罷免連署書。

    新竹市罷免市長高虹安（涉貪停職）、國民黨立委鄭正鈐的雙罷免，2階連署進入衝刺階段。

    林志潔提到，國民黨立委鄭正鈐配合花蓮縣立委傅崐萁，在立法院提出各種毀憲亂政法案，凍結民生基礎預算，傷害科技發展，影響教育經費，青年租屋補助，長照輔具補貼，還好意思說幫新竹爭取經費。她強調，財劃法因為權責不分，而且跟凍結預算糾纏，被主計長啪啪打臉，未來更有高度違憲可能。

    因此她號召大家快來2階連署，不論1階是否簽過，2階都要站出來保護我們的國家！且軍公教通通都可簽。請大家來反共，讓到中國領旨且未替竹市爭取建設經費的鄭正鈐被罷免下台，而其服務處不管連假或平日每天都開，上午9點到晚上9點，如果在外縣市或不在新竹市區，也可打電話來索取及郵寄連署書，需要收件也可到府服務，可電洽：03-542-2546。

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