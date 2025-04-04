美對台課32％關稅 黃國昌：賴清德應親上火線承擔重責

民眾黨團立院總召、民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/04/04 22:20

〔記者劉宛琳／台北報導〕美對台課32%關稅，行政院今天下午提出880億救援計畫。民眾黨團立院總召、民眾黨主席黃國昌表示，行政院長卓榮泰卓完全束手無策，沒有事前計畫、沒有事後對策，早已失去人民信任。賴清德總統應站上第一線，親自承擔重責，向台灣人民清楚說明所謂向美方「嚴正交涉」的內容與結果。

黃國昌還指出，應立即下令要求執政團隊停止過去這段時間黨同伐異的惡行，儘速召集國是會議，邀集朝野主要政黨與產業及勞工代表，共商政府具體作為。

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黃國昌表示，在卓榮泰請國人「安心入睡」後，台灣面臨美國政府宣布課徵32%高關稅的重大衝擊，以出口為導向的眾多產業一片哀鴻遍野，台灣經濟遭逢空前挑戰。

黃國昌表示，在第一時間選擇神隱卓榮泰，今天下午率閣員說明政府評估的衝擊與因應對策。雖然已經不知道慢了多少拍，反映事前毫無準備；但他本懷抱一絲期待，想聽聽看卓內閣的對策究竟為何。

「聽完後，我只感到極度哀傷」黃國昌說，到了這個節骨眼，卓榮泰完全束手無策，沒有事前計畫、沒有事後對策，整場記者會全部在說空話，腦袋裡想的只有如何進行自己的閣揆保衛戰。

黃國昌表示，當國家經濟與人民生計遭逢如此重大衝擊的時刻，台灣民眾黨絕不會置身事外，我們願為國家承擔責任，也願與朝野政黨共商國是。但是，台灣民眾黨必須強調，早已失去人民信任的卓榮泰，已自證無能解決問題，更不應繼續擔任閣揆阻礙國家前進。

黃國昌表示，值此關鍵時刻，賴清德總統應站上第一線，親自承擔重責，負責任地向台灣人民清楚說明賴總統所謂向美方「嚴正交涉」的內容與結果。賴清德並應立即下令要求執政團隊停止過去這段時間黨同伐異、撕裂社會的惡行，儘速召集國是會議，邀集朝野主要政黨與產業及勞工代表，共商政府應採取之具體作為，找回人民對失能政府的信任，挽救瀕臨危機的民生經濟。

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