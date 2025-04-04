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    批880億應對川普關稅「短期止痛藥」 朱立倫喊話賴清德停止政治惡鬥

    朱立倫說，880億元協助方案只是短期止痛藥，賴清德總統有義務在此時團結國人，停止政治惡鬥、回應人民需求。（資料照）

    朱立倫說，880億元協助方案只是短期止痛藥，賴清德總統有義務在此時團結國人，停止政治惡鬥、回應人民需求。（資料照）

    2025/04/04 21:41

    〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32％，行政團隊今天下午舉行記者會宣布推出9大面向、20項措施，共880億元的協助方案。國民黨主席朱立倫說，乍看是解方，實則只是短期止痛藥。民進黨作為執政黨，賴清德總統有義務在此時團結國人，唯有停止政治惡鬥、回應人民需求，台灣才有出路。

    朱立倫發文提出3點質疑，首先，政府宣稱與美國關係良好，有先嘗試跟美國進行談判溝通嗎？還沒先溝通，就先宣布要補貼，更何況這筆錢也是全民買單。

    第二，880億台幣，也不過26億美元，面對每年台灣可能損失的370億美金規模，根本就是杯水車薪。更何況，關稅的衝擊是持續的，26億美元能用多久？

    第三，不能只看眼前數字的安慰劑，而忽略了產業根基正在流失、國際競爭力正在衰退。

    朱立倫指出，當民進黨錯誤的判斷與策略，逼著護國神山台積電犧牲了技術與產能，把底牌與籌碼，全部梭哈，換來的卻是高達32％的關稅，這筆帳，到底誰來負責？更重要的是，政府又打算如何重新談判、談回合理的10％關稅？方向在哪裡？策略在哪？底氣在哪？

    他說，各國已釋出緊急方案，多國甚至派出副總理層級赴美溝通。而在台灣，我們的方案還在對內鬥爭，還在發起大罷免，對外則近乎束手無策。

    朱立倫寫道，民進黨不能再用鬥爭的手法維持政權，這種短視近利的政治操作，完全無助於台灣團結應對國際壓力。請賴總統拿出責任感與同理心，停止內耗，回到人民最在意的經濟民生上來，學習媽祖慈悲、以民為本、以蒼生為念的精神，讓台灣走出困局，走向真正的安定與繁榮。

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