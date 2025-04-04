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    首頁　>　政治

    把握連假黃金期 吳崢中和直播助罷團2階收件

    張維倩、吳崢前往中和區南勢角捷運站附近直播，協助雙和罷團收件，現場也有民眾響應連署。（記者黃子暘攝）

    張維倩、吳崢前往中和區南勢角捷運站附近直播，協助雙和罷團收件，現場也有民眾響應連署。（記者黃子暘攝）

    2025/04/04 20:12

    〔記者黃子暘／新北報導〕清明連假是大罷免2階收件黃金時段，民進黨新北市議員張維倩、民進黨發言人吳崢今（4日）赴中和區南勢角捷運站附近直播，助推動罷免藍委張智倫、林德福的「倫刪立舒、無獻清林」（雙和罷團）宣傳罷免。

    罷團指出，統計至3月29日，已收到張智倫罷免連署書1萬份，林德福8700份，呼籲民眾把握返鄉時間來響應連署。

    罷團志工Kevin表示，連假期間有望帶來一波收件量，雙和罷團目標在4月底前收集至少6萬份連署罷免書，雙和罷團是全國唯一單一罷團推動罷免2位立委的團體，受限於志工多為上班族，第1階段僅能利用週六、日拚收件，不過越來越多熱心退休人士加入志工，下週一起將展開平日收件行動。

    張維倩指出，避免連假返鄉民眾欲繳交連署書撲空，她的服務處成立「自助收件站」，民眾可至她的服務處自助填寫連署書後投入服務處內；她預計下週起發動地毯式行動，前往公園、市場比照拜票方式收集連署書。

    吳崢說，外有中國軍演擾台，國民黨、民眾黨卻還濫刪總預算，這要政府如何提高台灣產業競爭力、擴大社福政策？民進黨日前舉行一系列「人民是頭家」政策宣講會，民眾反應踴躍，第2階段要拚密集陸戰，民進黨公職人人都是行動連署站，接下來將深入基層鄰里全力出擊，密切接觸基層鄉親拚收件。

    張維倩、吳崢前往中和區南勢角捷運站附近直播，協助雙和罷團收件，現場也有民眾響應連署。（記者黃子暘攝）

    張維倩、吳崢前往中和區南勢角捷運站附近直播，協助雙和罷團收件，現場也有民眾響應連署。（記者黃子暘攝）

    張維倩、吳崢前往中和區南勢角捷運站附近直播，協助雙和罷團收件，現場也有民眾響應連署。（記者黃子暘攝）

    張維倩、吳崢前往中和區南勢角捷運站附近直播，協助雙和罷團收件，現場也有民眾響應連署。（記者黃子暘攝）

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