迎清明連假罷免連署熱潮 民進黨南市黨部出擊擺攤

民進黨南市黨部主委郭國文立委（左）帶領黨公職街頭宣講，呼籲民眾加入「大罷免、大成宮」行列。（南市黨部提供）

2025/04/04 19:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「清明罷罷罷，連假返鄉大家一起來」！民進黨南市黨部規劃清明連假設立連署攤位，迎接返鄉民眾與全國遊客，從昨（3日）午後2點開始擺攤，有不少人提早到現場準備連署，更有民眾直接加入志工行列舉牌宣傳。

市黨部主委郭國文立委表示，設立罷免攤位，就是要讓所有到台南旅遊的民眾，可以在熱鬧的觀光熱點方便連署，更重要的是，展現一個對台灣民主負責任的態度，讓每一個公民免於恐懼，表達言論不受查水表威脅。

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郭國文表示，「大家都說台南連空氣都是甜的」，但更重要的是，面對中國武力進逼，立院藍委媚共言論，大家都希望能夠守護台灣，如果民主自由的芬芳消失，台南的甜也會「失所附麗」（失去依據）！

罷免連署攤位可見不少人停下腳步詢問，更有設籍其他縣市的民眾加入連署。郭國文表示，很多民眾假日會到台南逛街吃美食，也有民眾看到社群臉書與脆（Threads）訊息後，來到現場，大家都不分彼此，互相補位，完成每1份連署書，大家一起「站逗陣、戰同線」的氛圍，與民進黨草創走街頭草根宣講並無二致。

郭國文強調，假日會有民眾返鄉、遊客來訪，所以設攤服務，並且在各大路口動態廣告牆，投放罷免連署協助專線0975-311-311，至於非假日時段，已有志工組成「罷免小蜜蜂」，只要有需求，就會直接帶列印設備，到南科等外地人較多的地方，服務需要簽署連署書的朋友，協助連署收集。

市黨部表示，罷免連署熱潮自昨日在中西區國華街等處持續延燒，今日早上安定靈骨塔、晚上武聖夜市都有連署攤位，明後2日仍會持續設攤，這都是民主香火延續與傳承的契機。對比國民黨用偽造連署書的死亡連署反民主作為，「亂抄名冊抄、抄、抄」，我們要展現人民最大，就要1張1張「連署罷、罷、罷」，與公民一同守護台灣，守護台南！

民進黨南市黨部響應「大罷免」二階連署行動，在國華街設攤。（民進黨南市黨部提供）

台南連署站獲得民眾熱情迴響。（民進黨南市黨部提供）

國華街連署站獲得年輕朋友響應。（民進黨南市黨部提供）

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