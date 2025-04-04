美國關稅衝擊》台股7日剉咧等？ 卓榮泰：要有心理準備面對震撼

美國對台祭出32%的高關稅，行政院長卓榮泰今（4日）舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會。（記者田裕華攝）

2025/04/04 18:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普3日公布對等關稅導致全球股市崩跌，市場擔憂台股7日恐大跌，行政院長卓榮泰指出，未來的衝擊一定是有的，政府會進一步積極研商，「但一定要有心理的準備，面對一場震撼」。

對於外界憂心對股匯市的衝擊，卓榮泰表示，對於匯率問題，會請央行、金管會彙整所有發生與未來預判可能的情況，向他報告，彙整後若有需要，會即時向外界說明。

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卓榮泰強調，未來衝擊是一定是有的，希望經過今日美國股市震盪、行政院對外說明，在這一、兩天會再跟產業界持續溝通，期待7日能有所掌控。政府的準備是全面性的，會積極看這幾天變化狀況，也會再請示總統與所有部會進一步研商。

卓榮泰也說，「再給我們兩天的時間，週一會給國人更有安定感覺，但一定要有心理準備，面對一場震撼」。

對於美國對台高關稅是否加深台灣社會的「疑美論」？卓榮泰則說，美國新關稅政策是普遍性，針對世界絕大多數的國家，雖然當中的不公平、不合理，但也是普遍性的。

卓榮泰強調，民主友盟國家有共同利益，也會有共同的做法。國際社會需要更多安定與進步力量。是否有些國家會採取什麼樣的措施，他主張中華民國台灣政府會對整件事情提出強烈的反應，我們積極做有效調試，這是目前政府努力的方向。

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