卓榮泰爭880億找朝野會談 許宇甄：先停止大罷免

國民黨立委許宇甄。（許宇甄辦公室提供）

2025/04/04 18:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕為因應美國對台關稅政策，行政院今提出880億元援助計畫。國民黨立委許宇甄表示，880億的援助計畫有很大一部分是政府本就該推動執行的方案，如產業升級、加強行銷、創新投資等。唯一有幫助的是200億的減稅、融資方案，其他都是空的，令人失望。行政院準備兩天只能提出猶如空包彈的方案，內閣若不改組，台灣產業未來堪慮。

許宇甄質疑，今天記者會沒有回答國人最想知道的問題，國家要怎麼硬起來？對美談判還是軟趴趴，這樣要怎麼幫台灣爭取最大利益？台灣面對美國予取予求的做法，未來要怎麼因應？

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許宇甄批評，行政院長卓榮泰說下週要找朝野會談，尋求團結合作，提出特別預算因應高關稅變局。但賴清德總統、卓榮泰，國難當頭還在推動大罷免，民進黨議員今日還在夜市擺攤連署，「這是你們一手拿棍子，一手遞橄欖枝的兩手策略？」反民主的大罷免不停止要怎麼促進朝野團結？一邊打人，一邊喊救命，是精神分裂還是在裝可憐？

許宇甄認為，既然希望朝野共赴國難，協助解決高關稅困局，民進黨不要當民主罪人，應該先停止無理取鬧的大罷免活動。

許宇甄提醒，台灣32%關稅高於日、韓等主要競爭者，台灣廠商面臨承受競爭力降低、產品成本大幅增加的挑戰。外媒分析指出，高關稅將導致台灣對美國出口大幅下降，台灣GDP可能下滑3.8％之多。影響金額恐怕高達1兆元，行政院所提880億元的協助方案，根本是杯水車薪。

許宇甄說，美國的高關稅政策勢必衝擊我國產業競爭力，賴政府應積極與美方協商，停止竭盡所能讓美國高興的做法，面對威脅不要只會妥協，該強硬就要強硬。

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